Viral: Φαρσέρ άλλαξαν το γιγαντιαίο σήμα του Χόλιγουντ με... (Pics)

Ξυπνώντας την Κυριακή πρωί οι κάτοικοι αντίκρυσαν τη λέξη "Hollyweed", με μεγάλα άσπρα γράμματα ψηλά όσο ένα τετραόροφο κτήριο, στο Όρος Λι, όπου αναγέρθηκαν πρώτη φορά το 1923.

Οι κάμερες παρακολούθησης της πόλης δείχνουν πλάνα από κάποιον άγνωστο ντυμένο στα μαύρα γύρω στις 3:00 π.μ. τοπικής ώρας (1:00 μ.μ. ώρα Ελλάδας), ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία είναι υπεύθυνος για την αλλαγή δύο γραμμάτων της πινακίδας "Hollywood" ώστε να εμφανίζεται η λέξη "weed", όπως επίσης αποκαλείται η κάνναβη στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον λοχία Ρόμπερτ Πάγιαν της αστυνομίας του Λος Άντζελες, ο άγνωστος τοποθέτησε ένα είδος μουσαμά πάνω από τα δύο «Ο» για να τα μετατρέψει σε «Ε», τον οποίο μουσαμά προσπαθούν να βρουν τρόπο να αφαιρέσουν οι Αρχές της υπηρεσίας πάρκων. Δεν υπάρχουν ύποπτοι, πρόσθεσε, αλλά εάν εντοπιστεί ο δράστης, θα αντιμετωπίσει την κατηγορία καταπάτησης, η οποία αποτελεί πλημμέλημα.

It's not what #tourists expected see when they came up to see the #hollywood sign! Crews now working on removing tarps put up by a suspect. pic.twitter.com/gR8ZnQYo96