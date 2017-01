Ιράκ: Δεύτερη επίθεση αυτοκτονίας στη Βαγδάτη με 7 νεκρούς (Pics+Vid)

Η επίθεση σημειώθηκε στην κυρίως σιιτική συνοικία Μπαλαντιγιάτ κι ήταν η δεύτερη βομβιστική επίθεση που έπληξε σήμερα την ιρακινή πρωτεύουσα. Αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά εξερράγη σε άλλη αγορά σκοτώνοντας 13 ανθρώπους νωρίτερα μέσα στη μέρα, επίθεση για την οποία ανέλαβε την ευθύνη το Ισλαμικό Κράτος.

Images from the Al-Baladyiat east #Baghdad a suicide bomber detonated himself in a crowded market targeting civilians moments ago. #Iraq pic.twitter.com/3sqKXNz5uC