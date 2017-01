Αυτή είναι η πραγματική ηλικία της Σελήνης! (Vid)

Η νέα εκτίμηση -που κάνει το φεγγάρι γηραιότερο από ό,τι θεωρείτο έως τώρα- βασίσθηκε σε μια νέα ανάλυση των σεληνιακών πετρωμάτων που είχαν φέρει στη Γη το 1971 οι αμερικανοί αστροναύτες Άλαν Σέπαρντ και Έντγκαρ Μίτσελ της αποστολής «Απόλλων 14».

Η ηλικία της Σελήνης παραμένει θέμα επιστημονικής διαμάχης εδώ και αρκετά χρόνια. Μερικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι το φεγγάρι σχηματίσθηκε 100 εκατ. έτη μετά τη δημιουργία του ηλιακού συστήματος και των πλανητών, ενώ άλλοι μετά από 150 έως 200 εκατ. έτη.

The moon is older than scientists thought, UCLA-led research team reports https://t.co/s0kbXuKfyE pic.twitter.com/qxI4FJoh6P

Η νέα εκτίμηση όμως τοποθετεί τη δημιουργία της Σελήνης πιο πίσω στο χρόνο. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη Δρα Μέλανι Μπαρμπόνι του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UCLA), που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Science Advances", χρησιμοποίησαν μια νέα ακριβέστερη μέθοδο χρονολόγησης των σεληνιακών πετρωμάτων. Η νέα «ετυμηγορία» δίνει ηλικία 4,51 δισεκ. ετών, με περιθώριο σφάλματος μόνο συν/πλην δέκα εκατ. ετών.

Εκτός από την ηλικία του φεγγαριού, υπό συζήτηση είναι και το πώς ακριβώς δημιουργήθηκε. Η κύρια θεωρία είναι ότι αυτό συνέβη, όταν ένα ουράνιο σώμα, η Θεία, μεγάλο όσο ο Άρης, έπεσε πάνω στη Γη και από τα υλικά που εκτινάχθηκαν στο διάστημα, τελικά σχηματίσθηκε η Σελήνη.

Was our #Moon really formed from one big “boom”? Prof. Oded Aharonson proposes a more plausible theory https://t.co/sdKHXSR5l6 pic.twitter.com/qe0fmaB9Or