Αυστραλία: Συναγερμός στη Μελβούρνη - Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς (vids)

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άντρας οδήγησε από πρόθεση το αυτοκίνητό του, πάνω στους πεζούς, την ώρα του μεσημεριανού διαλείμματος, που η κίνηση είναι αυξημένη.

Το περιστατικό δε σχετίζεται με την τρομοκρατία, σύμφωνα με δηλώσεις της αστυνομίας, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί.

Just in happening in Melbourne @BenedictBrook @newscomauHQ pic.twitter.com/3jfv9Y5KQ3

A person has died and several others have been injured after a #car struck #pedestrians at #Melbourne's Bourke St Mall. @skateanderson pic.twitter.com/p90xd7QhwQ