Συναγερμός στην Ιαπωνία - Τεράστια πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου (Pics+Vids)

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τα ιαπωνικά μέσα δείχνουν πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες, καθώς πυκνοί καπνοί υψώνονται στον ορίζοντα.
和歌山県有田市・東燃ゼネラル石油和歌山工場で爆発炎上、現在も延焼中！ pic.twitter.com/PMlc4xT9kL— TAKE7700 (@take7700gh5fs) January 22, 2017
Σύμφωνα με την NHK, τουλάχιστον 1.281 νοικοκυριά στη γύρω περιοχή έχουν εκκενωθεί για λόγους ασφαλείας.
【2017.1.22 17:15】— ガッテム竹内(元ハガキ職人) (@GTT214) January 22, 2017
和歌山県有田市石油工場の火災
火の勢いが強い#報道ステーションSUNDAY pic.twitter.com/jSfLMLHwDq
和歌山の石油工場で火災 1281世帯に避難指示 https://t.co/h9WnCpDsoe— かあこ (@0nigiri_3_) January 22, 2017
和歌山県有田市の東燃ゼネラルの石油工場で火災が発生。22日午後5時20分ごろ、初島地区の1281世帯2986人に避難指示。現場はJR初島駅から1キロくらいの場所で、住宅街に隣接。
ナウ。 pic.twitter.com/GBvqUjxDUi— はやて (@takagakihayate) January 22, 2017
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