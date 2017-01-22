22 Ιανουαρίου 2017 11:59

ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ιαπωνία - Τεράστια πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου (Pics+Vids)

Συναγερμός στην Ιαπωνία - Τεράστια πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου (Pics+Vids)
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Οι ιαπωνικές Αρχές διέταξαν την εκκένωση περίπου 3000 εργαζομένων και κατοίκων έπειτα από τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πετροχημικών στην πόλη Arida της Ιαπωνίας σήμερα 22 Ιανουαρίου.

 

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τα ιαπωνικά μέσα δείχνουν πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες, καθώς πυκνοί καπνοί υψώνονται στον ορίζοντα.

Σύμφωνα με την NHK, τουλάχιστον 1.281 νοικοκυριά στη γύρω περιοχή έχουν εκκενωθεί για λόγους ασφαλείας.

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