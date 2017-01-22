Συναγερμός στην Ιαπωνία - Τεράστια πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου (Pics+Vids)

Πλάνα που μεταδόθηκαν από τα ιαπωνικά μέσα δείχνουν πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες, καθώς πυκνοί καπνοί υψώνονται στον ορίζοντα.

Σύμφωνα με την NHK, τουλάχιστον 1.281 νοικοκυριά στη γύρω περιοχή έχουν εκκενωθεί για λόγους ασφαλείας.

和歌山の石油工場で火災 1281世帯に避難指示 https://t.co/h9WnCpDsoe

和歌山県有田市の東燃ゼネラルの石油工場で火災が発生。22日午後5時20分ごろ、初島地区の1281世帯2986人に避難指示。現場はJR初島駅から1キロくらいの場所で、住宅街に隣接。