Συναγερμός στο Παρίσι: Τρομοκρατικη επίθεση στο Λούβρο - Αποκλεισμένη η περιοχή (Pics+Vids)

Ο δράστης της επίθεσης είναι σοβαρά τραυματισμένος, ενώ ο στρατιώτης ελαφρά, σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ο στρατιώτης πυροβόλησε έναν άνδρα ο οποίος προσπάθησε να εισέλθει στο μουσείο του Λούβρου κρατώντας μια βαλίτσα και όταν του απαγορεύθηκε η είσοδος εκείνος έβγαλε μαχαίρι και αποπειράθηκε να επιτεθεί.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε σχετικά με την υπόθεση ότι ένα «σοβαρό περιστατικό δημόσιας ασφάλειας» βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του μουσείου του Λούβρου.

Ο κοντινός σταθμός του μετρό Palais Royal Musee du Louvre έχει κλείσει, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Twitter, ενώ το Reuters αναφέρει ότι η αστυνομία απέκλεισε το μουσείο.

Άλλη αστυνομική πηγή δήλωσε στο Reuters πως ο άνδρας προσπάθησε να μπει στο υπόγειο κατάστημα του μουσείου κρατώντας μια βαλίτσα. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως η περιοχή έχει εκκενωθεί.





Η περιοχή γύρω από το μουσείο έχει αποκλειστεί από πολυάριθμους αστυνομικούς που φορούν αλεξίσφαιρα γιλέκα, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

