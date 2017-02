Συναγερμός στο Αμβούργο: Τουλάχιστον 50 άρρωστοι στο αεροδρόμιο από έκθεση σε άγνωστη χημική ουσία

Όλες οι πτήσεις επίσης διακόπηκαν προσωρινά.

Δεκάδες οχήματα των υπηρεσιών αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο αεροδρόμιο ενώ οι εκατοντάδες που βρίσκονταν μέσα σε αυτό έλαβαν εντολή να βγουν έξω, όπου επικρατούσαν θερμοκρασίες υπό του μηδενός.

«Μια άσχημη μυρωδιά απλώθηκε στον χώρο όπου γίνονται οι έλεγχοι ασφαλείας, εκεί όπου ελέγχονται οι επιβάτες και οι αποσκευές τους», εξήγησε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Μάικ Λέβερεντς. «Ορισμένοι άνθρωποι παραπονέθηκαν για ερεθισμό στα μάτια και δυσκολία στην αναπνοή», συνέχισε.

«Πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 50 τραυματίες» είπε ο Λέβερεντς τονίζοντας ότι παραμένει άγνωστη η ουσία που προκάλεσε αυτό το πρόβλημα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία από την πλευρά της ανέφερε ότι η ερεθιστική ουσία προερχόταν κατά πάσα πιθανότητα από το σύστημα κλιματισμού του αεροδρομίου.

Το αεροδρόμιο ήταν κλειστό από τις 12.30 τοπική ώρα (13.30 ώρα Ελλάδας) μέχρι τις 13.45.

Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο είναι το πέμπτο μεγαλύτερο της Γερμανίας και εξυπηρετεί 16 εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο.

