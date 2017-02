Grammy: Η πολυσυζητημένη εμφάνιση Metallica - Lady Gaga! «Χτύπησε» τατουάζ προς τιμήν τους (video)

H τραγουδίστρια πόσταρε χθες στο Instagram φωτογραφία με το νέο της tattoo, έναν σκόρο με μία νεκροκεφαλή με ευθεία αναφορά στο τραγούδι «Moth Into Flame» από το Hardwired... to Self-Destruct τον ενδέκατο στούντιο δίσκο του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε το 2016.

Νωρίτερα η Lady Gaga φωτογραφήθηκε με τη χέβι μέταλ μπάντα και έγραψε Metallica. Η σύμπραξη επί σκηνής των Metallica με την pop superstar Lady Gaga στην 59η τελετή των βραβείων Γκράμι συζητήθηκε πολύ.

Ο τραγουδιστής James Hetfield και η Lady Gaga ερμήνευσαν το «Moth into Flame», όμως λόγω τεχνικού προβλήματος στο πρώτο μισό του τραγουδιού υποχρεώθηκαν να μοιραστούν το ίδιο μικρόφωνο, αναφέρει το Variety.com

Πυροτεχνήματα φώτισαν τη σκηνή και ενώ η ποπ στα έκανε και stage dive. Το «Hardwired» των Metallica ήταν υποψήφιο για το βραβείο Καλύτερου ροκ τραγουδιού, αλλά το συγκρότημα ηττήθηκε από τον εκλιπόντα Ντέιβιντ Μπόουι και το «Blackstar».

Πάντως οι αντιδράσεις θαυμαστών του χέβι μέταλ συγκροτήματος για τη συγκεκριμένη σύμπραξη ήταν έντονες. Πολλοί έγραψαν ότι είναι το χειρότερο που έχουν κάνει οι Metallica, άλλοι εξέφρασαν απογοήτευση.

Έντονη ήταν η δυσαρέσκεια των θαυμαστών και επειδή η ηθοποιός της τηλεοπτικής σειράς «Orange is the New Black» στη χθεσινή τελετή απονομής των βραβείων παρουσίασε μόνο τη Lady Gaga χωρίς να κάνει αναφορά στους Metallica, σύμφωνα με την ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού People.