ΗΠΑ: Συναγερμός στο Λευκό Οίκο από ύποπτο δέμα (vid)

Συναγερμός σήμανε πριν λίγη ώρα στο Λευκό Οίκο με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ύποπτο δέμα το οποίο βρέθηκε στον προαύλιο χώρο του κεντρικού κτηρίου.

Στο σημείο έχουν ήδη σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας αλλά και πυροτεχνουργοί και το κτήριο έχει αποκλειστεί.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το προσωπικό και τα στελέχη του Λευκού Οίκου βρίσκονται σε ασφαλές μέρος εντός του κτηρίου.

Δείτε το βίντεο!

White House is on lockdown after suspicious package found on north side of grounds; Secret Service is investigating https://t.co/HSWF76p1oC pic.twitter.com/uolAmGnY8e