Τρόμος στις ΗΠΑ: Κατέρρευσε γέφυρα από τεράστια πυρκαγιά στην Ατλάντα – Συγκλονιστικές εικόνες

Δεν υπήρχαν άμεσες αναφορές θυμάτων, αλλά η υπηρεσία επισήμανε σε ανάρτηση στο Twitter ότι όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας είχαν αποκλειστεί και ότι οι κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να αποφύγουν την περιοχή.

(Δείτε τη στιγμή της κατάρρευσης της γέφυρας)

There's a MASSIVE fire currently on I-85 near GA-400 pic.twitter.com/ay1OpztH1K — Kevin W. (@kwilli1046) March 31, 2017

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι ο μαύρος καπνός από τη φωτιά ήταν τόσο πυκνός ώστε νόμιζαν, όπως είπαν σε τοπικά ειδησειογραφικά μέσα, ότι πλησίαζε σφοδρή καταιγίδα ή ότι ο ήλιος είχε δύσει νωρίς.

Οι φλόγες έφτασαν σε μεγάλο ύψος κάτω από τη γέφυρα προτού καταρρεύσει το τμήμα της ενώ μάχονταν να τις κατασβήσουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

A portion of I85 highway in Atlanta collapsed under the fire, police close off all lanes https://t.co/ga9RKeTmJO pic.twitter.com/id7d1KomK5 — RT America (@RT_America) March 30, 2017

Δεν έχει διευκρινιστεί πώς ξεκίνησε η φωτιά κάτω από τη γέφυρα, αλλά πιθανολογείται ότι οφείλεται σε φωτιά σε μεγάλη σωρό πλαστικών σωληνώσεων PVC.

Όπως ήταν φυσικό, η φωτιά δημιούργησε κυκλοφοριακό χάος στις γύρω περιοχές.

INSANE fire underneath overpass I-85 near Piedmont Road. Traffic going to be insane. No word on whether anyone is hurt #Atlanta pic.twitter.com/MOhty7sTTi — Christina Sursky (@chrisursk) March 30, 2017

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός WSB μετέδωσε ότι τα συνεργεία της πυροσβεστικής από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Ατλάντα είχαν σπεύσει στην περιοχή και έριχναν αφρό που συνήθως χρησιμοποιείται σε αεροπορικά δυστυχήματα.

Stay away from 85 and Piedmont, Atlanta friends! Huge fire. 85S - all lanes blocked. 85N - driving through pitch black smoke. pic.twitter.com/t1D6rnd2J2 — Rachel Kitchens (@racheldkitchens) March 30, 2017

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες στην παραπάνω gallery του Newsbomb.gr