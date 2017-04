Δημοψήφισμα Τουρκία: Η πύρρειος νίκη Ερντογάν κι η επόμενη ημέρα του... γυμνού Σουλτάνου

Με αρκετή δυσκολία και με ένα αποτέλεσμα που διαψεύδει απόλυτα τις προσδοκίες του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πέρασε τελικά η συνταγματική αναθεώρηση που επιθυμούσε ο ίδιος, αλλά με τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για νοθεία και ένα αιματηρό επεισόδιο με δύο νεκρούς σε εκλογικό κέντρο του Ντιγιάρμπακιρ να στιγματίζουν το δημοψήφισμα στη γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, και με καταμετρημένο το 99,9% των ψηφοδελτίων, το «Ναι» επικράτησε οριακά με ποσοστό 51,4% έναντι του «Όχι», που ψήφισε το 48,6% των πολιτών.

Ο επικεφαλής της Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής της Τουρκίας (YSK) επιβεβαίωσε τη νίκη του «Ναι», διευκρινίζοντας ότι υπερβαίνει το «όχι» κατά περίπου 1,25 εκατ. ψήφους, ενώ απέμεναν να καταμετρηθούν μόλις 600.000 ψηφοδέλτια.

Μετά και την οριακή νίκη του Ερντογάν στο δημοψήφισμα, η γειτονική χώρα οδηγείται σε αλλαγή του πολιτεύματος από προεδρευόμενη κοινοβουλευτική σε προεδρική δημοκρατία. Ωστόσο, ο «Σουλτάνος» δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μιλήσει για θρίαμβο, καθώς το «Όχι» στο δημοψήφισμα υπήρξε ιδιαίτερα ηχηρό.

Ήδη από το πρωί της Κυριακής του Πάσχα (16/04/2017), εκατομμύρια πολίτες απάντησαν με ένα «ναι» ή ένα «όχι», στο «δημοψήφισμα χωρίς ερώτηση» για την αναθεώρηση του Συντάγματος στη χώρα. Περίπου 55 εκατομμύρια ψηφοφόροι είχαν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή τη διαδικασία, ενώ οι Τούρκοι που ζουν στο εξωτερικό είχαν ήδη ψηφίσει τις προηγούμενες ημέρες στα κατά τόπους προξενεία ή εκλογικά τμήματα.

Το ποσοστό συμμετοχής στο δημοψήφισμα εκτιμάται μάλιστα στο ποσοστό ρεκόρ 86%, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο HABERTURK TV, με τον Ερντογάν ωστόσο να μην πετυχαίνει τελικά τον θρίαμβο που ονειρευόταν, αλλά να επικρατεί με ποσοστό μόλις λίγο πάνω από το 51%.

Και μπορεί οι οπαδοί του Ερντογάν να βγήκαν στους δρόμους, ωστόσο οι πανηγυρισμοί δεν είχαν τον «παλμό» που ονειρευόταν ο –και με τη βούλα πλέον- Σουλτάνος. Γιατί μπορεί να άνοιξε ο δρόμος για να γίνει άτρωτος, συγκεντρώνοντας πάνω του υπερεξουσία, όμως θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψιν του πως ένα τεράστιο ποσοστό Τούρκων που προσήλθε στην κάλπη τον αμφισβητεί πλέον ανοιχτά…

Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε το γεγονός ότι οι πλούσιες μεγάλες πόλεις, τα παράλια και οι περιοχές των Κούρδων ψήφισαν «όχι», όπως και η πρωτεύουσα Άγκυρα, ενώ η ενδοχώρα των φτωχών και με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο ψήφισε «ναι», χαρίζοντάς του οριακά την πολυπόθητη νίκη. Μέσα σε αυτό και το εκλογικό αποτέλεσμα στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Ερντογάν έχει διατελέσει δήμαρχος της Πόλης, με καταγεγραμμένο το 95% των ψήφων, το «όχι» προηγούνταν με 50.91%...

Σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα, το «ναι» επικράτησε με ποσοστά περίπου 2,5 % μικρότερα από αυτά που προέβλεπε ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων.

Αυτό δεν ήταν σίγουρα το ιδανικά επιθυμητό αποτέλεσμα που θα ικανοποιούσε τον Ταγίπ Ερντογάν, αλλά η αναθεώρηση και το προεδρικό σύστημα στην Τουρκία είναι πλέον γεγονός.

Καθοριστικός ήταν ο ρόλος της Κωνσταντινούπολης, όπως άλλωστε σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις και τα δημοψηφίσματα της Τουρκίας. Το ΑΚΠ, τα δύο κόμματα των Εθνικιστών και ο Ταγίπ Ερντογάν χάνουν έστω και με μικρή διαφορά την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα, και με μεγαλύτερη τη Σμύρνη. Τις τρεις, δηλαδή, μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Όπως επίσης σημαντικά αποδείχθηκαν και τα αποτελέσματα από τις κάλπες του εξωτερικού που στήριξαν και πάλι τον Ταγίπ Ερντογάν με αρκετά υψηλότερα ποσοστά από αυτά του εσωτερικού.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην ομιλία που έκανε ο Πρόεδρος της Τουρκίας τόνισε την άνοδο των ψήφων στις πόλεις της νοτιοανατολικής Τουρκίας, όπου οι Κούρδοι αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Παρόλα αυτά όμως μέσα στις 10 πόλεις που ψήφισαν το πιο ισχυρό «όχι» συγκαταλέγονται πέντε από την περιοχή αυτή. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπέρ του «όχι» με 80,42 %, ήταν το Τούντζελι.

Επίσης πρέπει να σημειωθεί και το μήνυμα που έστειλε ο Ταγίπ Ερντογάν σε συμμαχικές χώρες για στήριξη ειδικά σε θέματα τρομοκρατίας.

Στο μεταξύ, το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (CHP), το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης, θεωρεί ότι η απόφαση της εφορευτικής επιτροπής να κάνει δεκτά ασφράγιστα ψηφοδέλτια προκάλεσε «σοβαρό πρόβλημα νομιμότητας» στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.

Λίγο αργότερα, δε, έγινε γνωστό ότι θα ζητήσει την επανακαταμέτρηση του 60% των ψήφων του δημοψηφίσματος!

Τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Τουρκία κατήγγειλαν μάλιστα ανοιχτά ότι διαπράχθηκε «νοθεία» στο κρίσιμο δημοψήφισμα για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Ο Μπουλέντ Τεζτζάν, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος CHP κατήγγειλε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN-Türk μια «παράβαση» μετά την απόφαση της Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής (YSK) να θεωρήσει έγκυρα τα ψηφοδέλτια που δεν έφεραν την επίσημη σφραγίδα.

Την ίδια ώρα, το φιλοκουρδικό Κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών HDP γνωστοποίησε στο Twitter ότι θα ζητήσει την επανακαμέτρηση των ψήφων που προήλθαν από τα «δύο τρίτα» των καλπών.

Υπό αμφισβήτηση έθεσε τη νομιμότητα του δημοψηφίσματος ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στην Τουρκία, εστιάζοντας στην τροποποίηση που έγινε την τελευταία στιγμή στον εκλογικό κανονισμό.

Καταγγέλλοντας την απόφαση της Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής να θεωρήσει έγκυρα τα ψηφοδέλτια που δεν είχαν την επίσημη σφραγίδα των εκλογικών τμημάτων, ο ηγέτης του CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου είπε πως οι αρχές «κατέστησαν θέμα δημόσιας αντιπαράθεσης τη νομιμότητα του δημοψηφίσματος» και «επισκίασαν την απόφαση του έθνους».

Επισήμανε μάλιστα ότι εκείνοι που υποστήριξαν το «ναι» στο δημοψήφισμα ενδεχομένως παραβίασαν τα όρια του νόμου.

O εκπρόσωπος Τύπου του φιλοκουρδικού κόμματος HDP δήλωσε ωστόσο ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Τουρκία είναι μια σαφής ένδειξη ότι η κοινωνία είναι διχασμένη.

Ο αξιωματούχος επισήμανε επίσης πως το γεγονός ότι το δημοψήφισμα διεξήχθη ενώ οι ηγέτες του κόμματός του βρίσκονται στη φυλακή και η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης επισκιάζουν τη νομιμότητα της ψηφοφορίας.

Άλλωστε, όπως τονίζεται από το κόμμα, τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος δεν είναι οριστικά έως την εξέταση των ενστάσεων που θα υποβληθούν ενώπιον της Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής.

Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία που επικαλείται το φιλοκουρδικό κόμμα, το ποσοστό νοθείας κυμαίνεται σε 3-4%.

Από την πλευρά του ωστόσο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε λόγο για ξεκάθαρο αποτέλεσμα, δίνοντας το έναυσμα στους οπαδούς του να πανηγυρίσουν στη γενέτειρά του.

«Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι ξεκάθαρο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με πηγές από το προεδρικό γραφείο.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ο πρόεδρος Ερντογάν είχε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας Μπιναλί Γιλντιρίμ και τον ηγέτη του εθνικιστικού κόμματος Ντεβλέτ Μπαχτσελί προκειμένου να τους συγχαρεί για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.

Επιπλέον, ο επικεφαλής του τουρκικού κράτους είπε στον Τούρκο πρωθυπουργό κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ότι είναι ευγνώμων προς το τουρκικό έθνος, καθώς έδειξε τη βούλησή του στην κάλπη.

Στο πλευρό του «Σουλτάνου» και ο ηγέτης του εθνικιστικού κόμματος MHP Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος δήλωσε ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που διεξήχθη σήμερα στην Τουρκία συνιστά ένα «αδιαμφισβήτητο επιτυχημένο επίτευγμα».

Επιπλέον επισήμανε ότι όλοι πρέπει να σεβαστούν το αποτέλεσμα του σημερινού δημοψηφίσματος.

«Θα συζητήσω αμέσως το ζήτημα της επαναφοράς της θανατικής ποινής με τον πρωθυπουργό Γιλντιρίμ και τον ηγέτη του εθνικιστικού κόμματος Μπαχτσελί», αποκάλυψε λίγο αργότερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενώπιον υποστηρικτών του στην Κωνσταντινούπολη.

Δεν δίστασε, μάλιστα, να αναφέρει πως θα θέσει και αυτό το θέμα σε δημοψήφισμα, εφόσον χρειαστεί.

«Μετά το "ναι", θα συνεχίσουμε την πορεία μας γρηγορότερα κι ισχυρότεροι», συνέχισε ο «Σουλτάνος», εκφράζοντας την επιθυμία «να ευχαριστήσω έναν έναν τους ψηφοφόρους μας».

Ο επικεφαλής του τουρκικού κράτους, αφού τόνισε, δε, πως ελπίζει τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος θα ωφελήσουν την Τουρκία, υποστήριξε πως αυτά «δείχνουν ότι ο αριθμός των ψήφων υπέρ του "ναι" ανέρχεται σε 25 εκατομμύρια, ήτοι 1,3 εκατομμύρια περισσότεροι ψήφοι έναντι του "όχι"».

Ο Ερντογάν έκανε επίσης λόγο για μια ιστορική απόφαση που έλαβε ο τουρκικός λαός, αλλά και ότι η μεταρρύθμιση αυτή είναι η σημαντικότερη στην ιστορία της Τουρκίας.

«Όλες οι ψήφοι είναι σημαντικές στο δημοψήφισμα», συνέχισε ο πρόεδρος της Τουρκίας εστιάζοντας στο ότι η στήριξη των πολιτών για την συνταγματική αναθεώρηση αυξήθηκε στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Σύμφωνα πάντα με τον Ερντογάν, οι ψηφοφόροι του εξωτερικού συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχία του «ναι» στο δημοψήφισμα, ενώ όλα τα άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης θα τεθούν άμεσα σε ισχύ (ορισμένα θα τεθούν σε ισχύ το Νοέμβριο του 2019).

«Όλοι πρέπει να σεβαστούν την απόφαση του έθνους μας, ειδικά οι σύμμαχοί μας», ήταν το μήνυμα όλο… νόημα που έστειλε ο Τούρκος πρόεδρος καταλήγοντας.

Την ώρα ωστόσο που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωνε την επικράτηση του «ναι», κάτοικοι σε αρκετές συνοικίες της Κωνσταντινούπολης βγήκαν στα παράθυρα των κτιρίων τους κι άρχισαν να χτυπούν κατσαρόλες και τηγάνια ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν σε τουλάχιστον 4 συνοικίες της Κωνσταντινούπολης, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται επίσης μικρές ομάδες διαδηλωτών να κυκλοφορούν σε κάποιους δρόμους της πόλης.

