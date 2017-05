Συναγερμός ΤΩΡΑ σε εμπορικό κέντρο στο Μάντσεστερ (Pics)

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθη ένα άτομο το οποίο όμως δε σχετίζεται με την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στο Manchester Arena χθες το βράδυ.

A man has been arrested at the Arndale Centre – This is not currently believed to connected to last night’s attacks.