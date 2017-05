Πέθανε ο ηθοποιός Ρότζερ Μουρ

Ο Ρότζερ Μουρ, ο οποίος ενσάρκωσε τον θρυλικό Τζέιμς Μποντ σε σειρά ταινιών, άφησε την τελευταία του πνοή στην Ελβετία, μετά από «γενναία μάχη με τον καρκίνο» σύμφωνα με την οικογένειά του.

Ο σερ Ρότζερ Μουρ εκτός από ηθοποιός ήταν και πρέσβης της Unicef και είχε μείνει στην ιστορία για τις ερμηνείες του σε δυο ρόλους: για τον ρόλο του θρυλικού πράκτορα Τζέιμς Μποντ αλλά και για τον ρόλο του στην σειρά «Ο Άγιος».

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg