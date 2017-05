Manchester - Ραγδαίες εξελίξεις: Ο μακελάρης δεν έφτιαξε μόνος του τη βόμβα

Εν τω μεταξύ, το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στη Βρετανία μετά την επίθεση στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε, που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 22 άτομα, ανέβηκε από «σοβαρό» σε «κρίσιμο», το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού στην πεντάβαθμη κλίμακα της χώρας, δήλωσε αργά το βράδυ της Τρίτης (23/05/2017) η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι.

«Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την πιθανότητα ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ομάδα ατόμων που συνδέονται με την τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ», τόνισε η Μέι με δήλωσή της που μεταδόθηκε τηλεοπτικά.

Όπως τόνισε το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής «δεν σημαίνει απλά ότι μια επίθεση είναι πολύ πιθανή, αλλά μια επιπλέον επίθεση μπορεί να είναι άμεση».

Η βρετανίδα πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα υποστηρίξουν το έργο της αστυνομίας για την ασφάλεια βασικών τοποθεσιών και στρατιώτες θα παραταχθούν σε δημόσιες εκδηλώσεις, όπως συναυλίες και αθλητικά γεγονότα.

Στο μεταξύ, οι βρετανικές αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα υπάρχει αυξημένη παρουσία αστυνομικών, αλλά και στρατιωτών στους δρόμους του Μάντσεστερ.

Αστυνομικοί θα περιπολούν σε κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς, όπως επίσης και στα τρένα, ενώ η εφαρμογή των μέτρων επεκτείνεται και σε ολόκληρη την Βρετανία.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές έχουν ζητήσει από τους πολίτες να έχουν αυξημένη την προσοχή τους και να αναφέρουν οποιαδήποτε συμπεριφορά θα θεωρήσουν ύποπτη.

Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο Μάντσεστερ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων της οργάνωσης, Amaq.

Η κατάσταση αριθμού τραυματιών παραμένει σοβαρή και περισσότερα από 12 παιδιά νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής, μετά το θάνατο 22 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων στη βομβιστική επίθεση, όπως δήλωσαν βρετανοί αξιωματούχοι του τομέα της υγείας.

«Υπάρχει ένας αριθμός ατόμων που έχουν πολύ, πολύ σοβαρά τραύματα και λαμβάνουν εντατική φροντίδα και άνθρωποι που θα μείνουν στο νοσοκομείο για πολύ καιρό λόγω αυτής της θεραπείας», δήλωσε ο Τζον Ράουζ, επικεφαλής λειτουργός του Συνεταιρισμού Υγειονομικής και Κοινωνικής Φροντίδας του Ευρύτερου Μάντσεστερ (Greater Manchester Health and Social Care Partnership).

«Δώδεκα παιδιά έχουν διακομιστεί στο Βασιλικό Νοσοκομείο Παίδων του Μάντσεστερ... Τα άλλα νοσοκομεία δέχθηκαν κυρίως ενηλίκους και υπάρχουν επίσης τραυματίες που μπορούσαν να περπατήσουν που θα έχουν πάει σε διάφορα κέντρα, ορισμένοι από τους οποίους πρέπει να είναι παιδιά», δήλωσε ο Ντέιβιντ Ράντκλιφ, ιατρικός διευθυντής της υπηρεσίας ασθενοφόρων North West.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης σκοτώθηκε αφού πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε λίγο μετά τις 22:33 τοπική ώρα (00:33 ώρα Ελλάδας) στο Manchester Arena.

«Ο δράστης πέθανε στο στάδιο. Πιστεύουμε ότι έφερε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, τον οποίο πυροδότησε προκαλώντας αυτό το τραγικό συμβάν», εξήγησε ο Χόπκινς.

Η Georgina Callander είναι, σύμφωνα με την Mirror, το πρώτο θύμα που αναγνωρίστηκε από την επίθεση στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε στο Μάντσεστερ.

Η 16χρονη, που ήταν φαν της τραγουδίστριας και είχε ποζάρει μαζί της πριν από δύο χρόνια, σύμφωνα με τους φίλους της ήταν ένα από τα πρώτα άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Μία ημέρα πριν τη συναυλία δήλωνε μέσω Twitter τον ενθουσιασμό της που θα έβλεπε την αγαπημένη της τραγουδίστρια από κοντά. «Τόσο ενθουσιασμένη που θα σε δω αύριο», έγραψε.

Παράλληλα, η 8χρονη Saffie Rose Roussou είναι το δεύτερο θύμα σύμφωνα με τον θείο της. Ο θείος της 8χρονης, Chris Roussos ενημέρωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι η ανιψιά του είναι νεκρή: αυτό ανέφερε αρμόδιος του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων του κυπριακού ΥΠΕΞ στο ΑΠΕ –ΜΠΕ.

Το τρίτο θύμα του μακελειού στο Μάντσεστερ είναι Τζον Ατκινσον, σύμφωνα με την βρετανική Sun. Συγγενείς και φίλοι στα social media περιγράφουν τον 26χρονο ως «έναν υπέροχο άνθρωπο με καλή ψυχή».

Ο νεαρός από το Μπάρι μάλιστα την ώρα της έκρηξης έφευγε από τον συναυλιακό χώρο του Μάντσεστερ Αρένα όπου τραγουδούσε η Αριάνα Γκράντε.

Παράλληλα, ο αρχηγός της αστυνομίας του Μάντσεστερ ανακοίνωσε ότι «είμαστε σε θέση επιβεβαιώσουμε ότι ο δράστης της δολοφονίας σκοτώθηκε αφού πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό». Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, η βόμβα ήταν αυτοσχέδια.

Η Αστυνομία της Περιοχής Μάντσεστερ ολοκλήρωσε μια ελεγχόμενη έκρηξη σε ύποπτο αντικείμενο αρκετές ώρες μετά την έκρηξη και αργότερα δήλωσε ότι ήταν ρούχα που ήταν παρατημένα κοντά στο στάδιο.

Officers carrying out a precautionary controlled explosion in Cathedral Garden confirm that it was abandoned clothing, not a suspicious item