Η Αίγυπτος βομβαρδίζει τους τζιχαντιστές - Αντίποινα για την σφαγή των Χριστιανών Κοπτών (Pics+Vid)

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή τηλεόραση, τα στρατόπεδα εκπαίδευσης των τζιχαντιστών που επλήγησαν βρίσκονταν στην πόλη Ντέρνα, στην ανατολική Λιβύη.

Στρατιωτικές πηγές της Αιγύπτου επιβεβαίωσαν από την πλευρά τους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, ότι αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της χώρας πραγματοποίησαν έξι πλήγματα εναντίον στρατοπέδων στη Ντέρνα της Λιβύης, όπου το Κάιρο πιστεύει ότι εκπαιδεύτηκαν οι μαχητές που διέπραξαν την αιματηρή επίθεση εναντίον χριστιανών.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της χώρας Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι δήλωσε ότι η πολεμική αεροπορία της Αιγύπτου έπληξε σήμερα στρατόπεδο εκπαίδευσης των τζιχαντιστών ως αντίποινα για την επίθεση εναντίον λεωφορείου που επέβαιναν χριστιανοί κόπτες, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 28 άνθρωποι.

«Προτού σας μιλήσω σήμερα, εξαπολύσαμε μια επιδρομή εναντίον ενός εκ των στρατοπέδων όπου οι τζιχαντιστές εκπαιδεύονται» είπε ο επικεφαλής του κράτους της Αιγύπτου σε ένα διάγγελμα που μεταδόθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, χωρίς να διευκρινίσει την περιοχή που βομβάρδισαν οι αιγυπτιακές δυνάμεις.

«Η Αίγυπτος δεν θα διστάσει να πλήξει τα στρατόπεδα εκπαίδευσης των τρομοκρατών παντού, στο έδαφός της όπως και στο εξωτερικό» διαβεβαίωσε ο ίδιος και προσέθεσε ότι τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν σήμερα στην Αίγυπτο δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση.

Εξάλλου, ο Σίσι τόνισε ότι τα κράτη που στηρίζουν και χρηματοδοτούν την τρομοκρατία θα τιμωρηθούν.

Τον Φεβρουάριο του 2015 η Αίγυπτος εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Λιβύη μετά την προβολή ενός βίντεο που έδειχνε τον αποκεφαλισμό εκεί 21 χριστιανών, στην πλειονότητά τους Αιγύπτιων κοπτών.

«Θα προστατεύσουμε το λαό μας και την εθνική ασφάλεια της Αιγύπτου από το κακό» υποσχέθηκε σήμερα ο Αιγύπτιος πρόεδρος.

Επιπλέον απευθύνθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ:

«Είπατε ότι προτεραιότητά σας είναι η μάχη εναντίον της τρομοκρατίας και είμαι πεπεισμένος ότι είστε ικανός να το πράξετε».

Ένοπλοι που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους επιτέθηκαν σε ομάδα χριστιανών Κοπτών που επέβαινε σε λεωφορεία σήμερα 26 Μαΐου στην επαρχία Μίνια της Αιγύπτου και σκότωσαν τουλάχιστον 28 εξ αυτών ενώ φέρονται να τραυμάτισαν άλλους 26, όπως έγινε γνωστό έγινε γνωστό από τον κυβερνήτη της επαρχίας Μίνια, Εσάμ αλ-Μπεντάιουι.

Η επίθεση συνέβη καθώς δύο λεωφορεία κι ένα μικρό φορτηγό βρίσκονταν από τη Beni Suef καθ’ οδόν για το μοναστήρι Anba Samuel (μοναστήρι του Αγίου Σαμουήλ του Ομολογητή) κοντά στη νότια πόλη της Minya, όπου κατοικεί μια σημαντική κοπτική μειονότητα, 220 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές ασφαλείας, όπως αναφέρει η Haaretz.

(To μοναστήρι του Αγίου Σαμουήλ του Ομολογητή)

Οι μασκοφόροι σταμάτησαν τα οχήματα σε έναν δρόμο που οδηγεί στο μοναστήρι και άνοιξαν πυρ.

(Φωτογραφία τραυματιών)

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή ειδησεογραφική ιστοσελίδα elfagr.org οι νεκροί αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40.

Οι Κόπτες, που αποτελούν περίπου το 10% του πληθυσμού της Αιγύπτου που ανέρχεται σε 92 εκατομμύρια, ήταν στόχος σειράς φονικών επιθέσεων τους τελευταίους μήνες.

Περίπου 70 σκοτώθηκαν σε βομβιστικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εκκλησίες στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια και στην Τάντα από τον Δεκέμβριο.

Την ευθύνη για τις επιθέσεις εκείνες είχε αναλάβει η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Προς το παρόν δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για τη σημερινή επίθεση.

BREAKING 23 dead in Egypt attack. Location of Samuel the Confessor Coptic Orthodox Monastery DETAILS: https://t.co/lUfvUeVt4P pic.twitter.com/3woq4B7CD9