LIVE - Φωτιά Λονδίνο: Νεκροί, τραυματίες και εγκλωβισμένοι από πύρινη κόλαση σε ουρανοξύστη

Από τα ξημερώματα της Τετάρτης (14/07) μία στήλη μαύρη καπνού είναι διακριτή στον ουρανό του Λονδίνου. Η φωτιά που ξέσπασε στον δεύτερο όροφο του ουρανοξύστη που βρίσκεται στο Λυτικό Λονδίνο επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε ολόκληρο τον πύργο, με τους ενοίκους να ψάχνουν απεγνωσμένα τρόπο να βγουν από το φλεγόμενο κτήριο.

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, τουλάχιστον τριάντα ένοικοι από τον πύργο, έχουν μεταφερθεί σε πέντε νοσοκομεία, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία ασθενοφόρων στην Βρετανία.

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, στο φλεγόμενο κτήριο υπήρχαν τελικά περίπου 600 άτομα, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει καταστεί δυνατό να εξακριβωθεί.

Οι σκηνές που διαδραματίζονται είναι σοκαριστικές. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πολλοί ένοικοι, εκλιπαρώντας για βοήθεια, έδεναν σκοινιά από τα παράθυρα και πηδούσαν στο κενό προκειμένου να γλιτώσουν από τις φλόγες.

«Άνθρωποι ουρλιάζουν για βοήθεια»

Οι Αρχές εκφράζουν, σύμφωνα με τα Διεθνή Μέσα, φόβους για κατάρρευση του κτηρίου, καθώς από την πυρκαγιά που καίει για πολλές ώρες, τα δομικά υλικά του πύργου πιθανώς να μην αντέξουν.

Δείτε live εικόνα από το Sky News



Δείτε live εικόνα από το RT



Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον 2ο όροφο και έφτασε μέχρι την οροφή του κτηρίου μέσα σε λίγα λεπτά.

Η Πυροσβεστική βρίσκεται στο σημείο με 40 οχήματα και 200 άντρες, με την αστυνομία να έχει δημιουργήσει μια ζώνη εκατοντάδων μέτρων καθώς από το πολυόροφο κτήριο πέφτουν μεγάλα κομμάτια.

