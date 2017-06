Εθνική τραγωδία στην Πορτογαλία: Απανθρακώθηκαν τουλάχιστον 57 άνθρωποι σε πυρκαγιά (pics+vids)

Η δασική πυρκαγιά που έπληξε χθες την περιοχή Λεϊρία της κεντρικής Πορτογαλίας στοίχισε τη ζωή τουλάχιστον 57 ανθρώπων, ενώ άλλοι 59 τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε σήμερα ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα.

«Δυστυχώς, αυτή είναι χωρίς αμφιβολία η χειρότερη τραγωδία που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια» σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές, δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Κόστα, ο οποίος μετέβη στην έδρα της Πολιτικής Προστασίας, κοντά στη Λισαβόνα.

Portugal forest fire kills dozens, with many dying inside their cars as they tried to escape the fierce blaze pic.twitter.com/39dnBRjmfo