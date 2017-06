Συναγερμός στο Παρίσι: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε βαν της αστυνομίας στα Ηλύσια Πεδία (pics+vid)

Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι όταν άνδρας έπεσε με το όχημά του πάνω σε βαν της αστυνομίας σε εμπορικό κέντρο στα Ηλύσια Πεδία.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι τραυματίας, ενώ το όχημά του τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την πρόσκρουση.

«O άνδρας αυτή τη στιγμή κείτεται αναίσθητος στο έδαφος» και το όχημά του έχει πιάσει φωτιά, ανέφεραν αστυνομικές πηγές. Επιπλέον, ο οδηγός ήταν οπλισμένος, καθώς βρέθηκε πάνω του όπλο.

Μάλιστα, λίγη ώρα αργότερα οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι ο οδηγός του οχήματος «είναι πιθανότατα νεκρός».

Έρευνα για την υπόθεση άρχισε η αντιτρομοκρατική διεύθυνση της εισαγγελίας του Παρισιού.

Heavily armed police extend cordon. Appear to be searching area. One man is on the ground and one car is stopped in middle of cordoned area. pic.twitter.com/TapQejiTiF