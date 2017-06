Κολομβία: Βούλιαξε πλοιάριο με 150 τουρίστες - Δείτε σε βίντεο τη στιγμή της βύθισης (vid)

Οι Αρχές της Κολομβίας σημείωσαν πως η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και το πιο πιθανό σενάριο θέλει τη πλειοψηφία των επιβαινόντων να είναι τουρίστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε σύγκρουση με άλλο πλοίο, όμως τα αίτια του συμβάντος να παραμένουν άγνωστα.

«Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε βοήθεια απαιτείται», δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Juan Manuel Santos, στο Twitter.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, τις δραματικές στιγμές της βύθισης του πλοιαρίου.

UPDATE: Video of the boat carrying 140 tourists sinking in #Guatapé, Colombia, up to 100 rescued, many still missing. pic.twitter.com/dQteIUEASg