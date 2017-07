Βρετανία: Ραγίζει καρδιές η ιστορία του μικρού Charlie που παλεύει για τη ζωή του (pics)

Ο μικρός Charlie από τη Βρετανία γεννήθηκε υγιής κάνοντας τους δυο γονείς του πολύ ευτυχισμένους με τον ερχομό του.

Ωστόσο, λίγο καιρό αργότερα ο μικρός εμφάνισε σοβαρά προβλήματα υγείας. Πάσχει από μια σπάνια ασθένεια που προκαλεί εγκεφαλική παράλυση. Ο Charlie δεν μπορεί να αναπνεύσει μόνος του, να ακούσει, να κινηθεί ή ακόμη και να κλάψει. Μάλιστα, είναι ένα από τα 16 μωρά σε ολόκληρο τον κόσμο που αντιμετωπίζει αυτή την ασθένεια.

Οι γονείς του, Chris και Conni μάζεψαν πάνω από ένα εκατομμύριο λίρες, τα περισσότερα από δωρεές, προκειμένου να μεταβεί το παιδί στις ΗΠΑ και να υποβληθεί σε μια πειραματική θεραπεία, κάτι που αρνήθηκαν οι γιατροί στο νοσοκομείο του Λονδίνου όπου νοσηλεύεται.

Η απόφαση του βρετανικού δικαστηρίου, προ μερικών ημερών, ήταν να αποσυνδεθεί από τα μηχανήματα που τον κρατούν στην ζωή και η ένσταση των γονιών απορρίπτεται. Τελικά προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά και εκεί η απόφαση ήταν αρνητική για το 10 μηνο αγοράκι.

Στο διαδίκτυο ξεκίνησε ένα κίνημα συμπαράστασης για τον μικρό με το hashtag #CharlieGard. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ζητούν μια ακόμα ευκαιρία για τον Charlie και ζητούν το δικαστήριο να βοηθήσει τους γονείς και να εγκρίνει το ταξίδι και την ευκαιρία για ζωή για τον μικρό.

Στο πλευρό τους ο Πάπας Φραγκίσκος, αλλά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν όπως και με όποιο τρόπο μπορούν - άγνωστο εάν όντως μπορεί να γίνει κάτι.

Δείτε το Tweet του Αμερικανού προέδρου

If we can help little #CharlieGard, as per our friends in the U.K. and the Pope, we would be delighted to do so.