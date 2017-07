G20: Προσωρινή ανακωχή για ΗΠΑ και Κίνα στο Αμβούργο

Ο Τραμπ στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας δήλωσε ότι θα λάβει μέτρα κατά της Κίνας για τις εμπορικές της πρακτικές, όμως φάνηκε πιο ήπιος μόλις ανέλαβε την προεδρία, λέγοντας ότι επιθυμεί να συνεργαστεί με το Πεκίνο για το πυρηνικό ζήτημα.

Όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν για πρώτη φορά τον Απρίλιο φάνηκαν να τα πηγαίνουν καλά. Ο Τραμπ αποκάλεσε τον Σι «έναν καλό άνθρωπο» και κάλεσε το Πεκίνο να χρησιμοποιήσει την οικονομική του επιρροή για να πιέσει τη Βόρεια Κορέα να περιορίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Leaving Hamburg for Washington, D.C. and the WH. Just left China’s President Xi where we had an excellent meeting on trade & North Korea.