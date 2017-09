Κυκλώνας Ίρμα: Γερανός «τσακίζει» κτίριο στο Μαϊάμι (pics+vid)

Κι αυτός ο φόβος με το πέρασμα του κυκλώνα επαληθεύτηκε. Ένας ξαφνικός κρότος τρόμαξε τους πάντες και όλοι είδαν ξαφνικά έναν τεράστιο γερανό να έχει κοπεί σχεδόν στη μέση και να έχει πέσει πάνω σε ένα κτίριο.

Κατά την πτώση του γερανού ακούστηκε μία ισχυρή έκρηξη από το κτίριο, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Video shows crane collapsed atop a Miami building as Hurricane #Irma's powerful gusts tear through the city https://t.co/MLl2wyPinR pic.twitter.com/cZg4NA4BCQ