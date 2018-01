Χάος στην Ισπανία: 4.000 οδηγοί εγκλωβίστηκαν έξω από την Μαδρίτη λόγω του σφοδρού χιονιά

Ένα τμήμα περίπου 70 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου που συνδέει την Μαδρίτη με την γειτονική Σεγκόβια στην κεντρική Ισπανία έκλεισε εξαιτίας του χιονιού στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας παγιδεύοντας τους οδηγούς που επέστρεφαν από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές τους.

Περίπου 3.500 με 4.000 οδηγοί υποχρεώθηκαν να περάσουν την νύχτα στον αυτοκινητόδρομο, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Pais.

Drivers reported heavy snow as dawn broke on the motorway north-west of Madrid. Via @Eugenia_Marcos pic.twitter.com/zJRq0Y4wNu

Φωτογραφίες που ανέβηκαν στο Twitter από την υπηρεσία εκτάκτων αναγκών της χώρας δείχνουν τις προσπάθειες των μελών της υπηρεσίας να απελευθερώσουν τους οδηγούς. Τμήματα του αυτοκινητοδρόμου παραμένουν απροσπέλαστα και αναμένονται νέες χιονοπτώσεις.

Οδηγοί εγκλωβισμένοι στον αυτοκινητόδρομο κατέφυγαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να παραπονεθούν για την αργοπορημένη ανταπόκριση των σωστικών συνεργείων και κάποιοι από αυτούς παρέμειναν επί ώρες χωρίς τρόφιμα ή καύσιμα για να θερμαίνονται τα αυτοκίνητά τους.

#nevada #snow #StormEleanor #TakeMeOut

Thousands of vehicles trapped on a highway, direction Madrid (AP6). The @UMEgob is working to rescue them, after spending the night in their vehiclespic.twitter.com/biaLzocBDx