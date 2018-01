Mark E. Smith: Πέθανε ο τραγουδιστής των «Fall»

Την ανακοίνωση έκανε η μάνατζερ του γκρουπ, Pam Van-Damned, στο twitter.

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Mark E. Smith. Πέθανε σήμερα το πρωί στο σπίτι του. Μια πιο λεπτομερής δήλωση θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες», ανέφερε η μάνατζερ.

"It is with deep regret that we announce the passing of Mark E. Smith. He passed this morning at home.... 1/2

"... A more detailed statement will follow in the next few days. In the meantime, Pam & Mark’s family request privacy at this sad time." 2/2



Pam Van Damned

The Fall - manager