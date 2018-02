Γαλλία: Στρατιωτικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα – Τουλάχιστον πέντε νεκροί (Pics)

Η συντριβή συνέβη κοντά στη λίμνη Carcès, περιπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του St Tropez.

Οι Αρχές διεξάγουν εκτενείς έρευνες για τον εντοπισμό ενός έκτου ατόμου που επέβαινε σε ένα από τα ελικόπτερα.

BREAKING Two military helicopters crashed in South of France, five dead and one missing https://t.co/fulCpbQaOd