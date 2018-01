Αίγυπτος: Συντριβή αερόστατου με 20 επιβάτες – Ένας νεκρός

Νωρίτερα, αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας, τους οποίους επικαλέστηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, ανέφεραν πως ένα αερόστατο στο οποίο επέβαιναν περίπου 20 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τουρίστες, συνετρίβη κοντά στο Λούξορ, το δεύτερο παρόμοιο δυστύχημα που σημειώνεται σε αυτή την πόλη της νότιας Αιγύπτου μέσα σε σχεδόν πέντε χρόνια.

1 American woman was killed, 7 other passengers were injured in a hot air balloon carrying tourists crash land in bad weather in #Luxor south of #Egypt pic.twitter.com/atdyBRogON