Πόλεμος Συρία: Παγκόσμιος τρόμος μετά τους βομβαρδισμούς - «Θρίλερ» με την απάντηση της Ρωσίας

Dozens of men, women and children were massacred using chemical weapons in Douma on Saturday, 7 April. The red line has been crossed. I have therefore ordered the French armed forces to intervene. https://t.co/mezFfV1Hh9 pic.twitter.com/7lVhMjhx9I

Οι ενέργειες που έγιναν στη Συρία θα έχουν συνέπειες και όλη η ευθύνη ανήκει στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία δήλωσε με ανακοίνωσή του ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον, o Ανατόλι Αντόνοφ.

«Οι χειρότεροι φόβοι επαληθεύτηκαν. Δεν εισακούστηκαν οι προειδοποιήσεις μας. Ένα προσχεδιασμένο σενάριο εφαρμόζεται. Ξανά, απειλούμαστε. Προειδοποιήσαμε ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα μείνουν χωρίς συνέπειες», τόνισε ο Αντόνοφ.

«'Όλη η ευθύνη για αυτές ανήκει στην Ουάσιγκτον, το Λονδινο και το Παρίσι», πρόσθεσε.

Statement by the Ambassador Antonov on the strikes on #Syria:

A pre-designed scenario is being implemented. Again, we are being threatened. We warned that such actions will not be left without consequences.

All responsibility for them rests with Washington, London and Paris. pic.twitter.com/QEmWEffUzx