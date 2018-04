Επίθεση στη Συρία: Οι πρώτες εικόνες από τους βομβαρδισμούς (vids)

Συγχαρητήρια για την επιτυχημένη επίθεση μοίρασε διαδικτυακά ο Ντόναλτ Τραμπ, την ίδια ώρα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξαπέλυσε σφοδρά «πυρά», κάνοντας λόγο για σκηνοθετημένη επίθεση με χημικά στην Ντούμα, προκειμένου να δικαιολογηθεί ο βομβαρδισμός της Συρίας.

«Ο αεροπορικός βομβαρδισμός πραγματοποιήθηκε άψογα χθες το βράδυ. Ευχαριστώ την Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο για την σοφία και την ισχύ των ενόπλων δυνάμεών τους. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Η Αποστολή Εξετελέσθη!», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί κατά συριακών στόχων, ήταν επιτυχείς και κατέστρεψαν κάθε στόχο που είχε εγκλωβιστεί, σύμφωνα με το αμερικανικό Πεντάγωνο.

LIVE footage from Center for Scientific Research in Barzeh, #Syria, which was targeted by US-led airstrikes - WATCH HERE: https://t.co/8stIDiQ1O9 pic.twitter.com/uglPO9TWgC