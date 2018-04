Επιτέλους! Αυτό είναι είναι το νέο «επικό» βιβλίο του συγγραφέα του Game of Thrones Τζορτζ Μάρτιν

Ο αμερικανός συγγραφέας Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν ανακοίνωσε ότι το μυθιστόρημα "The Winds of Winter" (Οι άνεμοι του χειμώνα) δεν θα είναι έτοιμο για να εκδοθεί εντός του έτους, απογοητεύοντας τους λάτρεις της διάσημης τηλεοπτικής σειράς φαντασίας "Game of Thrones" που περιμένουν από το 2011 το επόμενο βιβλίο του να προστεθεί στο μεσαιωνικό έπος.