Αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο και πυροβόλησαν το δράστη στα πόδια, προκειμένου να τον αφοπλίσουν.

Ο ένοπλος τελικά συνελήφθη, ενώ σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, η κατάσταση της υγείας των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία.

Αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε μάλιστα σε βίντεο τη στιγμή της σύλληψης του δράστη

