Αυτό είναι το πιο ακατάλληλο… μουσείο: Άνοιξε τις πόρτες του σε γυμνιστές!

Το μουσείο σύγχρονης τέχνης Palais de Tokyo, το οποίο βρίσκεται στο πολυτελές 16ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, είναι το πρώτο μουσείο στην πόλη που δίνει τέτοια δυνατότητα, παρότι οι γυμνιστές στο Παρίσι έχουν αποκτήσει και άλλα προνόμια το τελευταίο διάστημα.

Ένα πάρκο στα ανατολικά του Παρισιού, το Bois de Vincennes, έγινε τον περασμένο χρόνο η πρώτη ζώνη αποκλειστικά για γυμνιστές στην πόλη, ενώ ο χώρος άνοιξε φέτος και πάλι ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.

Οι γυμνιστές υποστηρίζουν ότι η εκδήλωση στο μουσείο, όπου παραβρέθηκαν περίπου 160 επισκέπτες, είναι μια καινοτομία σε μια από τις πολιτιστικές πρωτεύουσες του κόσμου.

«Σήμερα αλλάζει η νοοτροπία. Οι γυμνιστές...καταρρίπτουν τα εμπόδια, τα ταμπού και την απαγορευτική νοοτροπία του παρελθόντος», δήλωσε ο Ζιλιέν Κλοντ-Πενεγκρί, ο διευθυντής επικοινωνίας της Ένωσης Γυμνιστών Παρισίων.

Σύμφωνα με την Ένωση, η οποία μόνο στο Παρίσι αριθμεί 88.000 μέλη, σε όλη τη χώρα υπάρχουν 2,6 εκατομμύρια γυμνιστές.

Αργότερα μέσα στο χρόνο προγραμματίζεται να λειτουργήσει και νυχτερινό κλαμπ για γυμνιστές.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται εκδήλωση για γυμνιστές σε μουσείο. Μια γκαλερί στη Βιέννη προσκάλεσε τους επισκέπτες να βγάλουν τα ρούχα τους για μια ειδική παρουσίαση το 2013 έκθεσης αφιερωμένης σε πίνακες με ανδρικό γυμνό, ενώ ένα μουσείο στην Αυστραλία έχει επίσης ανοίξει τις πόρτες του σε γυμνούς επισκέπτες.

