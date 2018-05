Παγκόσμιο σοκ από τη σφαγή στη Γάζα: Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες τραυματίες

WATCH: Thousands of Palestinians protest on Gaza border as United States is set to move its embassy from Tel Aviv to Jerusalem. https://t.co/a4izUAN6TR pic.twitter.com/7ds018dVKU

«Βουτηγμένη» στο αίμα η τελετή εγκαινίων της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ

Την ίδια ώρα, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε στην Ιερουσαλήμ η τελετή των εγκαινίων της αμερικανικής πρεσβείας.

Η τελετή εγκαινίων της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ, η οποία συμπίπτει με τις εκδηλώσεις για την 70ή επέτειο της ανεξαρτησίας του Ισραήλ, πυροδότησε νέα ένταση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, καθώς ο αριθμός των νεκρών από τις συγκρούσεις φθάνει ήδη τους 49, ενώ άλλα 1700 άτομα έχουν τραυματιστεί στη Γάζα.

Την ώρα λοιπόν που 35.000 Παλαιστίνιοι διαδηλωτές δίνουν βροντερό «παρών» στην αιματηρή διαδήλωση, οι ΗΠΑ άνοιγαν επίσημα την πρεσβεία τους στην Ιερουσαλήμ, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η τελετή των εγκαινίων, παρουσία εκατοντάδων Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων.

«Σήμερα ανοίγουμε την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, στο Ισραήλ», δήλωσε ο Ντέιβιντ Φρίντμαν μόλις ξεκίνησε η τελετή.

Δείτε LIVE εικόνα:

Με την τελετή αυτή υλοποιείται μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής που έλαβε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας την αποδοκιμασία της διεθνούς κοινότητας και την αγανάκτηση των Παλαιστινίων.

Η σημερινή τελετή συμπίπτει με τη φονικότερη ημέρα της ισραηλινοπαλαιστινιακής διένεξης από το 2014, καθώς τουλάχιστον 49 Παλαιστίνιοι διαδηλωτές σκοτώθηκαν από πυρά των Ισραηλινών στρατιωτών κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Τραμπ: Μεγάλη ημέρα για το Ισραήλ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε πάντως σήμερα ως «μεγάλη ημέρα για το Ισραήλ» τη μεταφορά της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ.

Σημειώνεται ότι στην τελετή, ανάμεσα στους εκατοντάδες αξιωματούχους, βρίσκονται η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, η μεγαλύτερη κόρη και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, οι οποίοι είναι επίσης σύμβουλοί του.

Big day for Israel. Congratulations! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 Μαΐου 2018

Ο Ντόναλντ Τραμπ έμεινε στην Ουάσινγκτον, ωστόσο κατά τη διάρκεια της τελετής, όπως ήταν γνωστό, προβλήθηκε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι παραμένει δεσμευμένος στην ειρήνη μεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων.

«Η μεγαλύτερη ελπίδα μας είναι για την ειρήνη» επισήμανε ο Ντόναλντ Τραμπ, η απόφαση του οποίου να μεταφέρει την αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ από το Τελ Αβίβ προκάλεσε την οργή των Παλαιστινίων και τον προβληματισμό της διεθνούς κοινότητας.

«Οι ΗΠΑ παραμένουν απόλυτα δεσμευμένες στο να διευκολύνουν την επίτευξη μιας σταθερής ειρηνευτικής συμφωνίας», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, καταλήγοντας:

«Οι ΗΠΑ θα είναι πάντα ένας σπουδαίος φίλος του Ισραήλ και σύμμαχος υπέρ της ελευθερίας και της ειρήνης».

Νετανιάχου: Ιστορική μέρα

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε ως «ιστορική» τη σημερινή μέρα, ευχαριστώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το «θάρρος» του να μεταφέρει την αμερικανική πρεσβεία από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος «έγραψε ιστορία», είπε ο Νετανιάχου κατά την τελετή των εγκαινίων της πρεσβείας. «Τι λαμπρή ημέρα. Αυτή η ημέρα θα χαραχτεί στην εθνική μνήμη μας για πολλές γενιές», πρόσθεσε.

Αφού υπογράμμισε, δε, πως «βρισκόμαστε στην Ιερουσαλήμ και είμαστε εδώ για να μείνουμε», κατέληξε:

«Σας ευχαριστούμε πρόεδρε Τραμπ που είχατε το θάρρος να τηρήσετε τις υποσχέσεις σας" συνέχισε, ενώ ολοκλήρωσε την ομιλία του χαρακτηρίζοντας την Ιερουσαλήμ "αιώνια, αδιαίρετη πρωτεύουσα του Ισραήλ».

Επεισόδια έξω από την πρεσβεία

Την ώρα της τελετής πάντως, όπως αναμενόταν, έξω από την πρεσβεία σημειώνονταν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και πλήθους τόσο Παλαιστινίων, όσο και Ισραηλινών αριστερών.

Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 200 άτομα βρίσκονται συγκεντρωμένα έξω από το κτίριο της πρεσβείας, ενώ η αστυνομία έχει προχωρήσει σε προσαγωγές.

Το σαρδάμ της Ιβάνκα

Μπορεί να είχε να πει όλες και όλες 35 λέξεις, ωστόσο αυτό δεν… εμπόδισε την Ιβάνκα Τραμπ που ανέλαβε την παρουσίαση των εγκαινίων, να κάνει σαρδάμ.

Η Ιβάνκα έπρεπε να πει απλώς: «On behalf of the 45th President of the United States of America, we welcome you officially, and for the first time, to the Embassy of the United States, here in Jerusalem, the capital of Israel».

Δηλαδή: «Εκ μέρους του 45ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σας καλωσορίζουμε επίσημα, και για πρώτη φορά, στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, εδώ στην Ιερουσαλήμ, την πρωτεύουσα του Ισραήλ».

Αντί όμως για United States of America, είπε United States ON America. Ωστόσο η αντίδρασή της ήταν άκρως επαγγελματική και έκανε σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Ivanka Trump: "On behalf of the 45th President of the United States of America, we welcome you officially, and for the first time, to the Embassy of the United States, here in Jerusalem, the capital of Israel." pic.twitter.com/bhJFyHlYZg — Josh Caplan (@joshdcaplan) 14 Μαΐου 2018

Καμία αναφορά στους νεκρούς από τον Πομπέο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο επανέλαβε ότι η Ουάσινγκτον παραμένει δεσμευμένη «στη συνολική και βιώσιμη ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων», με την ευκαιρία των εγκαινίων της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ.

Στη λακωνική ανακοίνωση δεν γίνεται πάντως καμία αναφορά στους δεκάδες Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά της μεταφοράς της πρεσβείας από το Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ…

Για αναθεώρηση των διεθνών συμφωνιών κάνει λόγο η Μόσχα

Στο μεταξύ, η Μόσχα αντιμετωπίζει αρνητικά τα εγκαίνια της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιερουσαλήμ, θεωρώντας ότι αυτό συνιστά αναθεώρηση των διεθνών συμφωνιών, όπως δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

«Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των εγκαινίων της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, έχουμε επανειλημμένα εκφράσει την αρνητική μας θέση σ αυτή την απόφαση» τόνισε χαρακτηριστικά ο Λαβρόφ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που επακολούθησε των συνομιλιών στη ρωσική πρωτεύουσα μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών και Αμύνης Ρωσίας και Αιγύπτου.

«Οι ΗΠΑ δεν έχουν πλέον ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία»

Ο εκπρόσωπος του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε από την πλευρά του ότι η μεταφορά της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ θα δημιουργήσει αστάθεια στην περιοχή και απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναλάβει η Ουάσινγκτον ρόλο μεσολαβητή για την ειρήνευση. «Με το βήμα αυτό η αμερικανική κυβέρνηση ακύρωσε το ρόλο της στην ειρηνευτική διαδικασία και προσέβαλε τον κόσμο, τον παλαιστινιακό λαό, το αραβικό και το ισλαμικό έθνος και προκάλεσε αστάθεια», είπε ο Νάμπιλ Άμπου Ρντέινεχ.