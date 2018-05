Συναγερμός στις ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο του Τέξας - Συνελήφθη ο δράστης

Η Αστυνομία έσπευσε στο σημείο και επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ένοπλος στο σχολείο.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, μία μαθήτρια τραυματίστηκε.

«Ένα πρόσωπο εισέβαλε με ένα τουφέκι και άρχισε να πυροβολεί και ένα κορίτσι τραυματίστηκε στο πόδι» δήλωσε μια αυτόπτης μάρτυρας, η Νίκι, στο τηλεοπτικό δίκτυο KTRK. Η ίδια διευκρίνισε ότι τα παιδιά έτρεξαν να σωθούν.

Το Σάντα Φε βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Χιούστον.

Σε ένα βίντεο που προβλήθηκε σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται αστυνομικοί να συνοδεύουν μαθητές εκτός του κτηρίου και κατόπιν να τους υποβάλλουν σε σωματικό έλεγχο αναζητώντας τυχόν όπλα. Περιπολικά και τουλάχιστον 2 ασθενοφόρα έσπευσαν στην περιοχή.

Λίγη ώρα αργότερα ο δράστης συνελήφθη.

Η μαθήτρια Λέιλα Μπάτλερ είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC ότι στις 07.45 ήχησε ο συναγερμός για φωτιά και οι μαθητές βγήκαν από τις τάξεις. Ορισμένα παιδιά νόμιζαν ότι άκουσαν πυροβολισμούς.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Μαθήτρια περιέγραψε τη στιγμή που όλοι άκουσαν τους πυροβολισμούς. «Ήταν μία κανονική μέρα σαν όλες τις άλλες. Ξαφνικά ακούσαμε κάτι σαν συναγερμό για πυρκαγιά», δήλωσε μία 14χρονη μαθήτρια, στο CNN.

«Ακολουθήσαμε όλη τη διαδικασία σαν σε περιστατικό φωτιάς. Βγήκαμε έξω. Στεκόμασταν εκεί, δεν πέρασαν πέντε λεπτά και αρχίσαμε να ακούμε πυροβολισμούς. Τότε άρχισαν να τρέχουν όλοι, αν και οι δάσκαλοι έλεγαν να παραμείνουμε στις θέσεις μας. Όμως όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε», πρόσθεσε.

Mass casualty ambulance is responding to Santa Fe High School right now along with multiple ambulances and helicopters after a shooting. LIVE UPDATES -> https://t.co/LjMJ3JwSoA #SantaFeHighSchool #TexasShooting pic.twitter.com/iCQ68aqdIY