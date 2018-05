Φρίκη στο Τέξας: Ο Έλληνας μακελάρης τραγουδούσε ενώ πυροβολούσε μαθητές και καθηγητές (pics)

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από το δολοφονικό αμόκ του 17χρονου Δημήτρη Παγουρτζή στο Τέξας - Τραγουδούσε "Another one bites the dust", έπαιζε έναν γιαπωνέζικο στρατιωτικό ύμνο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και ειρωνευόταν τα θύματά του την ώρα του μακελειού