«Μπούκαρε» με το αμάξι του σε εστιατόριο και σκότωσε την κόρη και τη νύφη του (vid)

Ένας 62χρονος άνδρας συνελήφθη στη Βόρεια Καρολίνα και κατηγορείται για ανθρωποκτονία, αφού έριξε το αυτοκίνητό του στην τζαμαρία ενός εστιατορίου, όπου είχε πάει για φαγητό με την οικογένειά του, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν η κόρη του και η νύφη του.

Ο Ρότζερ Γκλεν Σελφ, που κατάγεται από την πόλη Ντάλας της Βόρειας Καρολίνας, αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας, όπως ανακοίνωσε ο σερίφης της κομητείας Γκάστον.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Gaston Gazette, την Κυριακή (20/05) ο Σελφ καθόταν σε ένα από τα τραπέζια του εστιατορίου Surf & Turf Lodge, σστο Μπέσεμερ Σίτι, όταν ζήτησε συγγνώμη από τους συγγενείς του και έφυγε. Τα μέλη της οικογένειάς του δεν ανησύχησαν, νομίζοντας ότι ο 62χρονος πήγε στην τουαλέτα.

Ο Σελφ πήγε στο αυτοκίνητό του, το έβαλε μπροστά, ανέπτυξε ταχύτητα και έπεσε με δύναμη στην είσοδο του εστιατορίου, στο σημείο όπου καθόταν η οικογένεια του.

