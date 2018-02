Σύμφωνα με πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης υπάρχουν δύο νεκροί και περισσότεροι από 50 τραυματίες.

Το τρένο με 139 επιβάτες και οκταμελές πλήρωμα ταξίδευε από την Νέα Υόρκη με κατεύθυνση το Μαϊάμι όταν έπεσε πάνω στο άλλο τρένο και εκτροχιάστηκε κοντά στην Κολούμπια της Νότιας Καρολίνας, δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης αξιωματούχοι της Amtrak.

Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 2.30 πμ (τοπική ώρα).

#BREAKING: Train collision and derailment near Charleston Highway and Pine Ridge Rd. More details to come. pic.twitter.com/SchyVAeWqi — Lexington Sheriff (@LCSD_News) February 4, 2018

BREAKING: @Amtrak train derailment in South Carolina over night w/ injuries reported. Official statement via @CBSNews: pic.twitter.com/J1l2eO9CHx — Bo Erickson (@BoKnowsNews) February 4, 2018