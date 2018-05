Υεμένη: Πέντε νεκροί και 40 αγνοούμενοι από το πέρασμα του κυκλώνα Μεκούνου (pics)

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 40 αγνοούνται στο νησί Σοκότρα της Υεμένης μετά το πέρασμα του κυκλώνα Μεκούνου ο οποίος κατευθύνεται πλέον προς τις νότιες ακτές της αραβικής χερσονήσου.

Οι τέσσερις από τους νεκρούς είναι Υεμενίτες και ο πέμπτος Ινδός, σύμφωνα με κατοίκους και νοσοκομειακές πηγές. Μεταξύ των αγνοούμενων υπάρχουν επίσης Ινδοί και Σουδανοί υπήκοοι.

Οι Αρχές κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησάκι που βρίσκεται ανάμεσα στη νότια Υεμένη και το Κέρας της Αφρικής και είναι γνωστό για τη μοναδική χλωρίδα και πανίδα του. Ελέγχεται από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, ο πρόεδρος της οποίας, Άμπντ Ράμπο Μανσούρ Χάντι, ζει αυτοεξόριστος στη Σαουδική Αραβία.

Από τη σφοδρή κακοκαιρία πολλά χωριά πλημμύρισαν και βάρκες βυθίστηκαν. Έχουν επίσης διακοπεί οι επικοινωνίες σε μεγάλο μέρος του νησιού.

