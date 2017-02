Η Λουξ περνά στη 2η φάση του διαγωνισμού των European Business Awards sponsored by RSM

Συγκεκριμένα, η εταιρεία, διαγωνίστηκε στην κατηγορία The Business of the Year Award with Turnover €26-150M, πέρασε στον επόμενο γύρο και διεκδικεί τον τιμητικό τίτλο Ruban d’ Honneur, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε περισσότερες από 33.000 εταιρείες από 34 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2017 στην οικία της Βρετανίδας Πρέσβειρας, κυρίας Kate Smith, η Λουξ βραβεύτηκε από την RSM Ελλάδος μαζί με 37 ακόμη ελληνικές επιχειρήσεις.

Να σημειωθεί ότι το 2015/16 η Λουξ αναδείχθηκε ως Public National Champion στο European Business Awards sponsored by RSM, κατακτώντας με την ψήφο του κοινού την πρώτη θέση στην Ελλάδα ανάμεσα στους National Champions που συμμετείχαν στο διαγωνισμό.