Η διεθνής αγορά και οι σύγχρονες τάσεις του κρασιού

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης Οινόραμα 2017 και θα γίνει στην Αίγλη Ζαππείου (αίθουσα Ολυμπία), το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00.

Ποιοι είναι οι ομιλητές

Robert Joseph: Το 1983, έχοντας ζήσει για πέντε χρόνια στη Βουργουνδία, ο Robert Joseph επέστρεψε στο Λονδίνο, όπου δημιούργησε το περιοδικό Wine International και τον διαγωνισμό International Wine Challenge, άρχισε να γράφει για θέματα οίνου στη Sunday Telegraph και έγραψε το πρώτο του βιβλίο, το The Wine Lists. Σήμερα, συνεργάζεται ως αρθρογράφος με το περιοδικό Meininger's Wine Business International και τα επόμενα βιβλία του, το διαδραστικό Wine Marketing Toolkit και το Wine Digital Communication Toolkit, θα εκδοθούν το 2017. Το 1984, ξεκίνησε τη διοργάνωση International Wine Challenge στο Λονδίνο, στην οποία έφτασαν να συμμετέχουν περισσότεροι από 10.000 οίνοι, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί στον μεγαλύτερο διαγωνισμό δοκιμής οίνων στον κόσμο.

Είναι πρόεδρος του Wine Institute of Asia, ενώ έχει προεδρεύσει σε διαγωνισμούς δοκιμής οίνων σε μέρη όπως το Σύδνεϋ, η Αδελαΐδα, η Νότια Αφρική και η Χιλή. Σήμερα, είναι μέλος της επιτροπής του διαγωνισμού Mundus Vini στη Γερμανία.

Τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο Jacob's Creek «Golden Vine» που δόθηκε ποτέ, στο πλαίσιο των World Food Media Awards, για τη συμβολή του στην «αύξηση της εκτίμησης του κόσμου για το κρασί παγκοσμίως». Έχει τιμηθεί επίσης με τα βραβεία για τον «Καλύτερο Οδηγό Οίνου στον Κόσμο» για τον οδηγό Robert Joseph Good Wine Guide (στο πλαίσιο των βραβείων 2002 Cointreau Gourmand Book Awards), με το Βραβείο Glenfiddich (δύο φορές), με το The Wine Guild of the United Kingdom Premier Award και το Marques de Caceres. Είναι μέλος της «αδελφότητας» των Chevaliers du Tastevin και της Commanderie du Bontemps du Médoc et des Graves του Μπορντό.

Ο Robert Joseph εμφανίζεται τακτικά στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και εκτός, σε εκπομπές όπως τα πρόσφατα προγράμματα του BBC Chateau Chunder και This World. Ήταν ομιλητής στη δημοπρασία Nederburg Auction το 2015 και στο Sauvignon Symposium στο Μπλενχάιμ της Νέας Ζηλανδίας το 2016. Οι πιο πρόσφατες εμφανίσεις του ήταν στο συνέδριο Australian Wine Industry Marketing Conference και στο ετήσιο Wine Communicators of Australia Gala Dinner, αμφότερες το 2016.

Σε εμπορικό επίπεδο, ο Joseph είναι επίσης μέλος της τριάδας που βρίσκεται πίσω από την εταιρεία Hugh, Kevin & Robert Wines της οποίας οι βραβευμένοι οίνοι Le Grand Noir και Greener Planet πωλούν πλέον περισσότερες από 1,8 εκατομμύρια φιάλες ετησίως σε 20 χώρες. Στον κατάλογο των πελατών που έχει ως ομιλητής/σύμβουλος περιλαμβάνονται οι: Accolade, Origin Wines, Wines of Australia, McGuigan Wines, Berry Bros & Rudd, Champagne de Castelnau, Chateau Brane Cantenac, Wines of Georgia, ViniPortugal, Wines of Moldova και Wines of Brazil. Ο Robert Joseph συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στη βρετανική έκδοση Who's Who το 2013 Το blog του είναι το The Joseph Report

Jamie Goode: Ο Jamie Goode είναι αρθρογράφος, εισηγητής, κριτής και συγγραφέας βιβλίων σχετικά με τον οίνο, με βάση το Λονδίνο. Με διδακτορικό (PhD) στη βιολογία των φυτών, εργάστηκε ως συντάκτης για θέματα επιστήμης, πριν ξεκινήσει το wineanorak.com, έναν από τους δημοφιλέστερους ιστότοπους σχετικά με τον οίνο στον κόσμο.

Έχει τη δική του στήλη στη βρετανική εφημερίδα The Sunday Express και γράφει τακτικά για διάφορα έντυπα, όπως το The World of Fine Wine, το Meininger's Wine Business International, το Noble Rot, το Wine & Spirits και το Drinks International.

Είναι περιζήτητος ως ομιλητής/εισηγητής και ως κριτής οίνων σε διάφορες διοργανώσεις, και εκτός από συμπρόεδρος στον διαγωνισμό International Wine Challenge, είναι κριτής στον διαγωνισμό για τα Δέκα Κορυφαία Chenin Blanc στη Νότια Αφρική και στα βραβεία WineAlign's National Wine Awards του Καναδά. Υπήρ- ξε πρόσφατα βασικός ομιλητής στο συμπόσιο Cool Climate Wine Symposium, στη διοργάνωση New Zealand Sauvignon Blanc Celebration, στο συνέδριο Australian Wine Technical Conference και στα βραβεία Texsom. Είναι επίσης ιδιαίτερα δραστήριος στο Twitter (@jamiegoode) και το Instagram (@drjamiegoode)