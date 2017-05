To όραμα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού για το μέλλον στο HR FORUM 2017

Πώς μπορεί η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού να προσαρμοστεί στις αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία και η παγκοσμιοποίηση; Πώς η ψηφιακή οικονομία θα επηρεάσει τον τρόπο που λαμβάνονται οι επιχειρηματικές αποφάσεις; Πώς θα μάθουμε να ξαναμαθαίνουμε νέα πράγματα; Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην απόκτηση κουλτούρας εμπιστοσύνης μέσα στις Εταιρίες μας;

Σε ποια χαρακτηριστικά μπορούν να στηριχτούν τα στελέχη για την ανάπτυξη της ηγεσίας τους; Με ποιο τρόπο μπορεί να οικοδομήσει κανείς σήμερα εμπιστοσύνη μέσα από την ηγεσία του HR με στόχο την πρόβλεψη και την προσαρμογή στις επερχόμενες εξελίξεις; Τα παραπάνω ερωτήματα αποτέλεσαν το αντικείμενο του ετήσιου συνεδρίου του ΣΔΑΔΕ (Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας) που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου 2017, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, με τη συμμετοχή 300 στελεχών από τον κλάδο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού διαφόρων Εταιριών, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

Στόχος του HR FORUM 2017 ήταν η ενημέρωση των επαγγελματιών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού για τις νέες τάσεις της ψηφιακής οικονομίας αλλά και η εξέλιξη του ρόλου των HR σε έμπιστους ηγέτες έτσι ώστε σε συνεργασία με όλους τους Line Managers και την Ηγεσία των Επιχειρήσεων να ετοιμάσουν την μετάβαση της Εταιρίας τους στο μέλλον.

Ο κος Σωτήρης Σταματίου, Πρόεδρος του ΣΔΑΔΕ με το ερώτημα «Σε τι πρέπει να προσαρμοστούμε και τι πρέπει να αλλάξουμε;» έδωσε το στίγμα της έναρξης της εκδήλωσης. Η κα Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Κοινωνικών Υποθέσεων του ΣΕΒ αναφέρθηκε στην ψηφιακή στρατηγική του ΣΕΒ και στη σημασία της ταχύτητας υλοποίησης αλλαγών.

Προσαρμογή στις αλλαγές

Σημαντική μείωση παραδοσιακών θέσεων εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη θα προκύψει στο μέλλον και τα στελέχη της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού πρέπει να προετοιμάσουν τις Εταιρίες τους για μετάβαση στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα, ανέφερε ο κος Lucas Van Wees, Aντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (EAPM), του οποίου μέλος είναι ο ΣΔΑΔΕ.

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος των HR εργάζεται από κοινού, με τη συμμετοχή 49 χωρών, πάνω στη δημιουργία ευρωπαϊκού προτύπου (ISO) Ανθρώπινης Διακυβέρνησης (Human Governance) για να αντιμετωπίσει τις αλλαγές αυτές. Το πρότυπο αυτό συνίσταται στην ένταξη του ανθρώπινου παράγοντα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο ανώτατο επίπεδο της επιχείρησης έτσι ώστε να συνυπολογίζονται οι ανθρώπινες και κοινωνικές επιπτώσεις στη στρατηγική της.

Η δύναμη των παροχών

Τα αποτελέσματα διεθνούς έρευνας της Metlife σχετικά με την αξία των παροχών προς τους εργαζόμενους, ειδικά σε χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, παρουσίασε ο κος Δημήτρης Μαζαράκης, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Metlife Life Insurance SA και Πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «Ο μεγαλύτερος προβληματισμός για τα στελέχη στην Ελλάδα είναι η έννοια της εύρεσης των χρημάτων για την αγορά κατοικίας καθώς επίσης και η απαξίωση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Στον αντίποδα ένα μεγάλο ποσοστό αξιολογεί ψηλά τις παροχές ασφάλισης που προσφέρει ο εργοδότης ενώ θα μετακινείτο σε άλλο εργοδότη τόσο για το μισθό όσο και για παροχές ασφάλισης».

O κος Χρήστος Φουσκούδης, Executive Director Technical Service & Implementation Σταθερής & Κινητής του ΟΤΕ Group αναφερόμενος στις τεχνολογικές εξελίξεις και στη συμβολή-συνεργασία του HR με τα υπόλοιπα τμήματα της Εταιρίας επισήμανε ότι «Oι αλλαγές δεν είναι στο μέλλον είναι στο παρόν και όλοι μαζί οφείλουμε να συμβάλλουμε να υλοποιηθούν γρήγορα.»

Βασικοί ομιλητές στο συνέδριο ήταν δύο εξέχουσες προσωπικότητες στα θέματα Εμπιστοσύνης και Ηγεσίας:

Ο Gianpiero Petriglieri, Associate Professor of Organizational Behavior at INSEAD, ο οποίος ανέλυσε πως η οικοδόμηση ανθεκτικών οργανισμών, πιστών πελατών και αφοσιωμένων εργαζομένων χρειάζεται εμπνευσμένους ηγέτες με όραμα, ικανούς να υποστηρίξουν την ψηφιακή μετάβαση στο μέλλον. Xαρακτηριστικά ανέφερε ότι «Αληθινή ηγεσία υπάρχει όταν εργαζόμαστε μαζί για το κοινό συμφέρον και όχι σαν μεμονωμένα άτομα».

Κάνοντας αναδρομή στην ιστορία σχολίασε ότι «Όταν μία ομάδα έχει τη δύναμη και την εξουσία το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να φτιάχνει ψηλά κτήρια. Στο Μεσαίωνα τα πιο ψηλά κτήρια ήταν οι εκκλησίες, στην Αναγέννηση τα κάστρα/παλάτια στη σημερινή εποχή είναι τα κτήρια των Εταιριών» και προσέθεσε ότι «Η Ηγεσία οφείλει να δίνει λύσεις εμπιστοσύνης στις ανάγκες μιας Εταιρίας ή μιας Kοινωνίας και χρειάζεται να έχει ένα cocktail από δεξιότητες και πάθος που να της επιτρέπει να επηρεάζει για το κοινό καλό».

H Rolasind Searle, Professor of Organizational Behavior and Psychology at Coventry University μύησε στα μυστικά της εμπιστοσύνης και της συνέπειας σαν απαραίτητο παράγοντα ευημερίας και εξέλιξης των Εταιριών. Αναφέρθηκε στον έλεγχο ως συμπληρωματικό πεδίο της εμπιστοσύνης και όχι ως παράγοντα υπονόμευσης της και χαρακτηριστικά επεσήμανε ότι «Αυτός ο συνδυασμός είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε πελάτες και προμηθευτές. Αν δεν υπάρχει συνέπεια θα εμφανιστεί πρόβλημα. Άρα η εμπιστοσύνη δεν έχει να κάνει μόνο με τους εργαζόμενους. Η εμπιστοσύνη έρχεται πεζή αλλά φεύγει καλπάζοντας».

Ο Κώστας Αξαρλόγλου, Πρύτανης του ALBA Graduate Business School at the American College of Greece και καθηγητής Τομέα International Business & Strategy aναφέρθηκε στην καταιγίδα της τεχνολογικής εξέλιξης και στις νέες δεξιότητες που χρειάζονται για να αντιμετωπιστούν αυτές οι αλλαγές. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «Xρειαζόμαστε μια μεταδεξιότητα για το πως θα μαθαίνουμε, πως θα ξεμαθαίνουμε και θα ξαναμαθαίνουμε νέα πράγματα». O κος Νorbert Buening, Senior Client Service της Korn Ferry|Hay Group αναφέρθηκε στο πρόβλημα των υψηλών επιπέδων ανεργίας και εστίασε στην υποχρέωση του HR να δώσει ευκαιρίες στα άτομα εκτός εργασίας και να καθοδηγεί τις εξελίξεις.

HR & Mικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Η Όλγα Επιτροπάκη, Professor of Μαnagement at Durham University Business School UK συζήτησε με την κα Ιωάννα Χριστοδουλοπούλου, Head of People Operations-blueground, την κα Ελενα Καλλονά, Managing Director-Jungheinrich Hellas Ltd, τον κο Πολυδεύκη Λουκόπουλο, Chairman& Managing Director-Philips Lighting Hellas SA, την κα Mυρτώ Πηγαδιώτη, Human Resources Manager-Peoplecert Group, τον κο Νικόλαο Πίπα, CEO & Co Founder-Yoleni’s Group και τον κο Λεωνίδα Ζαίμη, CEO-MAS SA σχετικά με το πως βιώνεται η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Εταιρίες τους.

Τα μέλη του πάνελ απάντησαν για τις ιδιαίτερες προκλήσεις και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις παρούσες συνθήκες και για τον τρόπο που η ηγεσία/ιδιοκτησία της Εταιρίας τους χτίζει εμπιστοσύνη με τους ανθρώπους της. Τέλος δόθηκε έμφαση στις προβλέψεις που κάνουν για το μέλλον της εργασίας, το ρόλο της τεχνολογίας και τη μετεξέλιξη του ρόλου της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και πως μπορεί ο ρόλος αυτός να είναι καθοριστικός στις στρατηγικές τους αποφάσεις.

Τέλος, στο πλαίσιο του Συνεδρίου έγινε και η βράβευση των νικητών του διαγωνισμού HR Students Awards για μεταπτυχιακούς φοιτητές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού με θέμα HR & Mικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Ο ΣΔΑΔΕ (www.gpma.gr) έχει πάντα στο επίκεντρο τον «Άνθρωπο», αποσκοπώντας στη συνεχή ανταλλαγή απόψεων, την ανάπτυξη των επαφών και των δεξιοτήτων των μελών, τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αποδοχής από τον κλάδο και την πληροφόρηση για όλες τις εξελίξεις σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού.