CHEFI και Άγιος Βαλεντίνος: Έρωτας με την πρώτη ματιά

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Αναλυτικά το MENU:

Welcome drink



Βελουτέ καραβίδας, crumble φυστίκι, lemon grass



Καρπάτσιο μόσχου, baby greens, παστέλι, κρέμα παλαιωμένης γραβιέρας, vinaigrette ροδιού



Ριζότο πορτσίνι, crumble μανιταριών, πεκορίνο, τρούφα



Σολομός, υφές παντζαριού, ταμπουλέ από φακές, σος σόγια- πορτοκάλι, φουντούκι



Μους passion fruit, φεγιεντίν με λευκή σοκολάτα, κόκκινα φρούτα, παγωτό βατόμουρο

45 ευρώ το άτομο

Κρατήσεις: 210 6815774 - therestaurant@chefi.gr

Θα έχουμε και πρώτο seating, 19:00 - 22:00

CHEFI The Restaurant

Περικλέους 31, 152 32 Χαλάνδρι – Τηλ.: 210 6815774

www.chefi.gr therestaurant@chefi.gr