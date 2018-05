Το METAXA γιορτάζει τα 130 χρόνια του

Το ΜΕΤΑΧΑ, κλείνει 130 χρόνια, το 2018, και αποκαλύπτει μια νέα καμπάνια που εκφράζει το όραμά του για την εξερεύνηση, «μιλώνας» σε όσους αισθάνονται καθημερινά εξερευνητές και ψάχνουν τις απολαύσεις της ζωής. Παράλληλα, μας καλεί να εξερευνήσουμε την Ελλάδα, μέσα από μια συνεργασία με το καλύτερο ελληνικό bar στον κόσμο, το The Clumsies και ένα ταξίδι σε 3 ελληνικά νησιά.

Η δημιουργική του ομάδα, με κεντρικό της μήνυμα, “Don’t Drink it, Explore it”, μας καλεί να το ανακαλύψουμε, παραλληλίζοντας την απόλαυση του METAXA με την «εξερεύνηση» του κόσμου και δίνοντας έμφαση στο ταξίδι των αισθήσεων που κάνει όποιος γεύεται το METAXA.

3 ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ, 3 ΟΡΑΜΑΤΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

Για να ενσαρκώσει αυτό το ταξίδι των αισθήσεων, το METAXA αναζήτησε ξεχωριστές προσωπικότητες, που έχουν την εξερεύνηση μέσα στην καθημερινότητάς τους, μοναδικούς ανθρώπους που μοιράζονται το όραμα του METAXA για να προβάλουν και να μεταδώσουν αυτό το απλό μήνυμα, φέρνοντας στην επιφάνεια τον εξερευνητή που κρύβεται μέσα σε όλους μας.

MIKE HORN

Έχοντας αναγνωριστεί ως ένας από τους μεγαλύτερους εξερευνητές του καιρού μας, ο Mike Horn είναι ένας άνθρωπος ελεύθερος από περιορισμούς, γεμάτος ενθουσιασμό για τη ζωή, που θέλει να συνεχίσει τις εξερευνήσεις χωρίς όρια. Ο Mike Horn εξηγεί πώς, αφού επιβίωσε στην Ανταρκτική, έναν τόπο χωρίς καθόλου ζωή, μπορεί πλέον να αντιμετωπίσει σχεδόν τα πάντα. Εξερευνά τον κόσμο με μια μοναδική νοοτροπία: «Σχεδιάζω όλες τις εξερευνήσεις μου με τρόπους που θα διευρύνουν τη ζωή και είμαι αποφασισμένος να ζω ελεύθερα, όπως ακριβώς επιλέγω. Τίποτε δεν με ικανοποιεί περισσότερο από το να αφήνω ελεύθερη τη φαντασία μου, να ανακαλύπτω νέα πράγματα και να ξεπερνώ νέα σύνορα.» Στον Mike Horn αρέσει το METAXA για τον ασυνήθιστο χαρακτήρα του και την εκφραστικότητά του.

LAURA BINGHAM

Από νεαρή ηλικία, η Laura έκανε πολλά ταξίδια αλλά ποτέ δε θα χαρακτήριζε τον εαυτό της ως «γεννημένη εξερευνήτρια». Μόνο αφού έκανε ένα τετράμηνο ταξίδι σε όλη τη Νότια Αμερική, αποφάσισε ότι ήθελε να γίνει εξερευνήτρια, όχι υποχρεωτικά για να ζήσει έντονες περιπέτειες και να ανακαλύψει νέες περιοχές, αλλά για να γνωρίσει τον εαυτό της μέσα από την εξερεύνηση. Η Laura Bingham έχει μια σοφία, ασυνήθιστη για την ηλικία της, και ταυτόχρονα, μια παιχνιδιάρικη προσωπικότητα, έτοιμη πάντα για εξερευνήσεις. «Οτιδήποτε κάνει κάποιος στη ζωή είναι πολυδιάστατο, κάθε περιπέτεια προσφέρει ένα δίδαγμα, κάθε πτυχή της ζωής κρύβει κάτι που περιμένει να το εξερευνήσεις». Στη Laura Bingham αρέσει το METAXA για τον πλούτο των αρωμάτων που ξεδιπλώνονται το ένα μετά το άλλο.

GUILLAUME NERY

Εξερευνώντας τα άγνωστα βάθη των ωκεανών, ο Guillaume Néry δεν επικεντρώνεται στον ανταγωνισμό και τα ρεκόρ. Ο σκοπός του είναι να πετυχαίνει αποτελέσματα που θα αντέξουν στο χρόνο, σε συνδυασμό με τις ισχυρές ηθικές δεσμεύσεις του και τη συνεχή αναζήτηση της ελευθερίας. «Εξερεύνηση σημαίνει να μπορείς να ξεπεράσεις το σημείο όπου νιώθεις άνετα, και να ανακαλύψεις το άγνωστο, χωρίς ωστόσο να είναι κάτι επικίνδυνο ή απίστευτο... απλώς κάτι που δε συνηθίζεις να κάνεις ή που ονειρευόσουν για πολύ καιρό», εξηγεί.

ΤΑ COCKTAILS ΤΩΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Ο Οίκος Mεταξά συνεργάζεται με τους καλύτερους bartenders και mixologists απ’ όλο τον κόσμο, καθώς μοιράζεται το πάθος τους για την εξερεύνηση δημιουργικών προτάσεων.

Ο Βασίλης Κυρίτσης, ο παγκοσμίου φήμης bartender, από το διεθνώς αναγνωρισμένο Αθηναϊκό bar “The Clumsies”, κλήθηκε να δημιουργήσει τα Cocktails των τριών Εξερευνητών, εκφράζοντας τον χαρακτήρα του καθενός.

‘Ετσι δημιούργησε το “Pole 2 Pole”, για τον Mike Horn, το “Smooth Ride”, για τη Laura Bingham και το “Deep Dive”, για τον Guillaume Néry.

METAXA & THE CLUMSIES EXPLORE GREECE

Για να γιορτάσει τα 130 χρόνια του, το METAXA σχεδίασε ένα ταξίδι “METAXA & The Clumsies Explore Greece”. Τον Ιούλιο του 2018, ένα ιστιοφόρο με επιβάτες πέντε από τους καλύτερους bartender του κόσμου εξερευνά τρία εκπληκτικά ελληνικά νησιά, προσφέροντας τρεις μοναδικές εμπειρίες. Το ιστιοφόρο “METAXA & The Clumsies Explore Greece” θα αγκυροβολήσει στη Μύκονο, την Αντίπαρο & την Πάρο, έχοντας μαζί του μια διεθνή ομάδα Bartenders. Ο Erik Lorincz, Head Bartender στο American Bar του The Savoy Hotel, ο Leo Robitschek, από το ξενοδοχείο NoMad της Νέα Υόρκης & Λος Άντζελες και ο Κώστας Ιγνατιάδης, από το bar Schumman’s του Μονάχου.

«Η συνεργασία ανάμεσα στο ΜΕΤΑΧΑ και το “The Clumsies” προέκυψε αβίαστα, καθώς έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία. Πέρα από την προσήλωση στις ελληνικές ρίζες και την ελληνική ψυχή μας, μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα: να αποκαλύψουμε στον κόσμο, την αυθεντικότητα του Original Greek Spirit προβάλλοντας το πάθος μας, για μοναδικές εμπειρίες απόλαυσης.» Δηλώνει η Stéphanie Ancel, Managing Director του House of Metaxa.