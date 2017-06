Αυτά τα μεσοπρόθεσμα μέτρα θα εφαρμοστούν από τον Σεπτέμβριο του 2018 και μετά!

Ο έλεγχος έχει χαθεί. Αυτό είναι γεγονός. Το ΔΝΤ και επίσημα διά στόματος Τζέρι Ράις, συμμετέχει χωρίς χρηματοδότηση στο ελληνικό πρόγραμμα, ως εκ τούτου σταματά η πίεση του Ταμείου για βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, με δυσμενή μηνύματα στις αγορές. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ βρισκόμαστε μία «ανάσα», μία εβδομάδα πριν το κρίσιμο Eurogroup των Βρυξελλών, με την ελληνική κυβέρνηση να... αλλάζει διατυπώσεις και με τροπολογίες να κλείνει εκκρεμότητες, μήπως και κατορθώσει να πάρει την πολυπόθητη δόση των 9 δισεκατομμυρίων ευρώ για να πληρωθούν τα ομόλογα της ΕΚΤ.



Πρωτοφανές; Σπάνιο; Ίσως ο Αλέξης Τσίπρας μάς έχει συνηθίσει σε εκπλήξεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι δυσάρεστες. Η κυβέρνηση συμφωνεί, υπογράφει και ψηφίζει σε ρυθμούς που δεν προλαβαίνουν μέχρι και οι βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, και που μάλιστα τις περισσότερες φορές «πιάνονται» και ανενημέρωτοι! Και μέσα σε όλο αυτό το χάος των μέτρων και των ατέλειωτων Μνημονίων, τρομερό ενδιαφέρον προκαλεί μία αποκάλυψη που φέρνει στο φως της δημοσιότητας η ΕΝΥΠΕΚΚ, που ανέλυσε διεξοδικά το κείμενο που συνυπέγραψαν δανειστές-ελληνική κυβέρνηση στο Eurogroup της 25-5-2016.

Και μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να πίεζε τους Θεσμούς για τη λήψη μεσοπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους, ωστόσο οι προσδοκίες του περιορίστηκαν στο... μηδέν! «Γραβάτα τελικά δεν φόρεσε και ούτε πρόκειται να φορέσει», καθώς για άλλη μία φορά οι προβλέψεις του για επικείμενα μέτρα ελάφρυνσης αποδείχθηκαν ουτοπικές!

Η αλήθεια φαίνεται ότι κρυβόταν για τα καλά στα «ψιλά» και αμφίσημα γράμματα της Συμφωνίας της 25ης Μαΐου 2016. Σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup της 25-5-2016, έχουν αποφασιστεί τα μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα εφαρμοστούν μετά τη λήξη του τρίτου προγράμματος (Αύγουστος 2018).

«Τα μεσοπρόθεσμα μέτρα έχουν ήδη αποφασιστεί. Με υπογραφή της η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να εφαρμοστούν μετά το τέλος του τρίτου προγράμματος, και μάλιστα επί πληρωμή», αναφέρει όλο νόημα ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Αλέξης Μητρόπουλος. Και για όποιον αμφισβητεί κάτι τέτοιο, ιδού το αποκαλυπτικό κείμενο:

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

«Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, το Eurogroup αναμένει την πιθανή εφαρμογή του δεύτερου μέρους των προαπαιτούμενων μέτρων, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος του ESM. Αυτά τα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή εάν η επικαιροποιημένη ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους την οποία θα συντάξουν οι θεσμοί στο τέλος του προγράμματος δείξει ότι είναι απαραίτητα ώστε να επιτευχθεί το όριο του GFN. Tα μέτρα υπόκεινται στη θετική αξιολόγηση των θεσμών και του Eurogroup για την εφαρμογή του προγράμματος.

-Κατάργηση της αύξησης του επιτοκιακού περιθωρίου για την αποπληρωμή της δόσης για το χρέος του 2018

-Χρήση των κερδών του 2014 από τα ελληνικά ομόλογα από τον λογαριασμό του ESM, την παροχή στην Ελλάδα των κερδών από ANFA και SMPs (από το δημοσιονομικό έτος 2017) και την χρήση τους ως «μαξιλάρι» για τη μείωση των μελλοντικών χρηματοδοτικών αναγκών

-Διαχείριση παθητικού-πρόωρη μερική αποπληρωμή των υπαρχόντων επισήμων δανείων προς την Ελλάδα, με μείωση του επιτοκιακού κόστους και επέκτασης της περιόδου ωρίμανσης.

-Εφόσον απαιτηθεί αναδιάρθρωση για ορισμένα δάνεια του ESFF (π.χ. παράταση του χρόνου αποπληρωμής, αναδιάρθρωση των αποσβέσεων του EFSF και της επιτοκιακής διαφοράς) ώστε το ύψος του GFN να παραμείνει στο επίπεδο που έχει ορισθεί, για να είναι σύμφωνο το ΔΝΤ αλλά χωρίς εξτρά επιβάρυνση του EFSF ή των κρατών που συμμετείχαν αρχικά στο πρόγραμμα.».

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ



«The Eurogroup asks the EFSF and ESM management to take these measures forward within their mandate, on the basis of preparatory work by the EWG, and where needed to prepare formal decision making by the relevant EFSF and ESM decision-making bodies. The decision on the smoothening of the EFSF repayment profile and the reduction of interest rate risks should be taken as a matter of priority.

For the medium term, the Eurogroup expects to implement a possible second set of measures following the successful implementation of the ESM programme. These measures will be implemented if an update of the debt sustainability analysis produced by the institutions at the end of the programme shows they are needed to meet the agreed GFN benchmark, subject to a positive assessment from the institutions and the Eurogroup on programme implementation.

-Abolish the step-up interest rate margin related to the debt buy-back tranche of the 2nd Greek programme as of 2018

-Use of 2014 SMP profits from the ESM segregated account and the restoration of the transfer of ANFA and SMP profits to Greece (as of budget year 2017) to the ESM segregated account as an ESM internal buffer to reduce future gross financing needs.

-Liability management – early partial repayment of existing official loans to Greece by utilizing unused resources within the ESM programme to reduce interest rate costs and to extend maturities.

-If necessary, some targeted EFSF reprofiling (e.g. extension of the weighted average maturities, re-profiling of the EFSF amortization as well as capping and deferral of interest payments) to the extent needed to keep GFN under the agreed benchmark in order to give comfort to the IMF and without incurring any additional costs for former programme countries or to the EFSF.».

Μέτρα ελάφρυνσης του χρέους μετά το πρόγραμμα και επί πληρωμή!

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει να εφαρμοστούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα μετά τη λήξη του τρίτου προγράμματος και μάλιστα επί πληρωμή! Συγκεκριμένα έχει υπογράψει:

α. Να εφαρμοστούν τα μέτρα μετά τη λήξη του προγράμματος (Αύγουστος 2018)

Αναφορικά με τον χρόνο εφαρμογής των παραπάνω μεσοπρόθεσμων μέτρων, η απόφαση του Eurogroup της 25-5-2016 χαρακτηριστικά αναφέρει: «Αναγνωρίζεται πως σε συνάφεια με τους κανόνες του ΔΝΤ η έγκριση αυτής της συμφωνίας θα βασιστεί σε μία νέα Ανάλυση Βιωσιμότητας του χρέους και της αξιολόγησης των πιθανών μέτρων ανακούφισης του χρέους που καταγράφηκαν παραπάνω.

Η πιθανή ελάφρυνση του χρέους θα εφαρμοστεί μετά το τέλος του προγράμματος στα μέσα του 2018 και ο τρόπος θα αποφασιστεί από το Eurogroup και με βάση την αναθεωρημένη Ανάλυση Βιωσιμότητας του Χρέους και σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, υπό την αίρεση της πλήρους εφαρμογής του προγράμματος.»

Και στα αγγλικά:

«Against the background of the forthcoming successful completion of the first review and the agreement on debt relief, the Eurogroup welcomes the intention of the IMF management to recommend to the Fund’s Executive Board to approve a financial arrangement before the end of 2016 that will support the implementation of the agreed fiscal and structural reforms. It is recognised that, consistent with IMF policies, approval of this arrangement will also be based on a new DSA and the assessment of possible debt relief measures mentioned above.

The possible debt relief will be delivered at the end of the programme in mid-2018 and the scope will be determined by the Eurogroup on the basis of a revised DSA in cooperation with the European Institutions for purposes of taking into account the European policy framework, subject to full implementation of the programme.».

β) Μεσοπρόθεσμα μέτρα επί πληρωμή!

Αναφορικά με το κόστος των μεσοπρόθεσμων μέτρων, η κυβέρνηση αποκρύπτει συστηματικά ότι έχει συμφωνήσει η εφαρμογή τους να μην επιβαρύνει ούτε τον EFSF, ούτε τα επιμέρους κράτη.

Ειδικότερα στην απόφαση του Eurogroup της 25-5-2016 αναφέρεται:

«Εφόσον απαιτηθεί αναδιάρθρωση για ορισμένα δάνεια του ESFF (π.χ. παράταση του χρόνου αποπληρωμής, αναδιάρθρωση των αποσβέσεων του EFSF και της επιτοκιακής διαφοράς) ώστε το ύψος του GFN να παραμείνει στο επίπεδο που έχει ορισθεί, για να είναι σύμφωνο το ΔΝΤ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΕΞΤΡΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ EFSF Ή ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ».

Και στα αγγλικά:

«If necessary, some targeted EFSF reprofiling (e.g. extension of the weighted average maturities, re-profiling of the EFSF amortization as well as capping and deferral of interest payments) to the extent needed to keep GFN under the agreed benchmark in order to give comfort to the IMF and without incurring any additional costs for former programme countries or to the EFSF.».

Πέντε (5) προϋποθέσεις για την εφαρμογή των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους

Από τα παραπάνω κείμενα προκύπτει ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση γνωρίζει, αφού και η ίδια έχει υπογράψει και αποφασίσει, ότι τα παραπάνω τέσσερα (4) μεσοπρόθεσμα μέτρα θα ισχύσουν υπό τους παρακάτω σωρευτικά εφαρμοζόμενους όρους και προϋποθέσεις:

1)ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν διακριτική ευχέρεια ΜΟΝΟ των δανειστών

2)ότι τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν ΜΕΤΑ τη λήξη του τρίτου προγράμματος (Αύγουστος 2018)

3)ότι για να ληφθούν πρέπει να συμφωνήσει και το ΔΝΤ και

4)ότι πρέπει να προηγηθεί ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους και

5)ότι πρέπει να ΜΗΝ επιβαρύνουν τον EFSF ή τα κράτη που συμμετέχουν στα προγράμματα