Το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα στη Βουδαπέστη

Επίσκεψη στην Ουγγαρία θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις της 67ης Συνόδου του Περιφερειακού Γραφείου Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που διεξάγεται στη Βουδαπέστη.

Ο πρωθυπουργός θα εκφωνήσει ομιλία στη Σύνοδο με κεντρικό θέμα «Βιώσιμη ανάπτυξη, υγεία και ευ ζην για όλους σε όλες τις ηλικίες» (Sustainable Development, health and well-being for all at all ages), στις 10:30.

Στη συνέχεια, θα μεταβεί στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, όπου στις 12:00 θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του, Βίκτορ Όρμπαν.



Τέλος, στις 14:00 ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας στην Ουγγαρία, στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βουδαπέστη.