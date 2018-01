Ποιος αποκάλεσε τον Τσίπρα «ανερχόμενο αστέρι της διεθνούς σκηνής»

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, μετακινούμενος στους πολυδαίδαλους διαδρόμους του κεντρικού κτιρίου, για την επόμενη προγραμματισμένη συνάντησή του, ο κ. Τσίπρας «έπεσε» πάνω στον γ.γ. του ΟΟΣΑ Άνχελ Γκουρία, ο οποίος τον χαιρέτισε εγκάρδια.

Ενώπιον μάλιστα πλήθους κόσμου και διεθνών ΜΜΕ, ο κ. Γκουρία έδειξε ιδιαίτερη θέρμη προς τον Έλληνα πρωθυπουργό, προσφωνώντας τον Αλέξη Τσίπρα: «το ανερχόμενο αστέρι της διεθνούς σκηνής» (σ.σ. "the rising star of the world").

Οι δύο άνδρες είχαν σύντομη συνομιλία.

