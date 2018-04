Παγκόσμιο Κύπελλο 2018 - Ιμπραΐμοβιτς: Μεγάλες πιθανότητες να παίξω στο Μουντιάλ

Μετά το τέλους του Euro 2016 ο Ίμπρα πήρε την απόφαση να σταματήσει από την εθνική Σουηδίας. Τα πράγματα όμως φαίνεται πως αλλάζουν ενόψει του Μουντιάλ της Ρωσιάς.

Ο Ιμπραΐμοβιτς μετά τη μεταγραφή του στο MLS και τους Λος Άντζελες Γκάλαξι, έχει βρει και πάλι το παλιό του εαυτό σκοράροντας κατά ριπάς.

Έτσι η… όρεξη του έχει ανοίξει και εφόσον η Σουηδία έχει προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2018, θέλει να επιστρέψει για να αγωνιστεί σε ακόμη μια μεγάλη διοργάνωση.

Ο 37χρονος με ανάρτησή του στο Twitter ουσιαστικά όχι μόνο δηλώνει διαθέσιμος, αλλά και ότι «οι πιθανότητες να με δείτε στο Μουντιάλ, είναι πολύ υψηλές».

The chance of me playing in the World Cup is skyhöga #FifaWorldCup2018