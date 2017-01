Στην Επιτροπή Αναφορών της Κομισιόν οι φαρμακοποιοί για το ιδιοκτησιακό

Ο ΠΦΣ έχει υποβάλει αναφορά κατά των Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με τη δυνατότητα ιδιοκτησίας φαρμακείων και από μη φαρμακοποιούς. Αναφορά για το ίδιο θέμα έχει υποβάλει και ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής.

Η προσπάθεια της ελληνικής αντιπροσωπείας, στην οποία μετέχουν επίσης ο γενικός γραμματέας του ΠΦΣ Ιωάννης Μακρυγιάννης και ο νομικός σύμβουλος Ηλίας Δημητρέλλος, θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση όλων των ευρωβουλευτών για την αναγκαιότητα της διατήρησης της αποκλειστικής ιδιοκτησίας και λειτουργίας φαρμακείων από φαρμακοποιούς, καθώς θωρακίζει από τους κινδύνους της σύγκρουσης συμφερόντων που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση κάθετης ολοκλήρωσης του φαρμακευτικού τομέα, τονίζει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Ο πρόεδρος του ΠΦΣ θα αναφερθεί στις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19ης Μαΐου 2009 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις (C 171/07 και C 172/07, καθώς και για την υπόθεση C 531/06) σύμφωνα με τις οποίες «εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίζουν το επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας που προτίθενται να παρέχουν, και τον τρόπο επίτευξης του επιπέδου αυτού».

Ο κ. Λουράντος θα τονίσει, επίσης, πως σε αρκετές χώρες της Ευρώπης όπως η Αυστρία, η Κύπρος, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία, Σλοβενία και η Εσθονία από το 2020, ιδιοκτήτες φαρμακείων θα είναι αποκλειστικά φαρμακοποιοί.

Τέλος, η ελληνική πλευρά θα επισημάνει την απάντηση της Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς, Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, σε ερώτηση του κ. Χουντή, ότι οι ελληνικές αρχές πρότειναν να καταργηθεί η διάταξη που προβλέπει ότι η ιδιοκτησία ενός φαρμακείου θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στους φαρμακοποιούς.