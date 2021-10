J2US: Η πρώτη αντίδραση του Κώστα Φραγκολιά μετά την αποχώρηση

Η Μαντώ και ο Κώστας Φραγκολιάς ήταν το ζευγάρι που αποχώρησε από το J2US το βράδυ του Σαββάτου (16/10)

Παρότι απέσπασαν θετικά σχόλια από τους κριτές και συγκέντρωσαν αρκετά υψηλή βαθμολογία, το κοινό δεν τους έδωσε «ψήφο εμπιστοσύνης».

Μετά την αποχώρησή του από το Just The 2 of Us ο Κώστας Φραγκολιάς έκανε την πρώτη ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram: «Τελικά αυτό δεν πήγε καλά… Όπως και να έχει, ευχαριστούμε όλους όσους μας στάθηκαν, μας εμψύχωσαν, μας έστειλαν μηνύματα και φυσικά μας ψήφισαν… Δεν νιώθω αδικημένος γιατί, ένας άνθρωπος, δυο, τρεις, άντε πέντε, μπορούν να σε αδικήσουν, τόσος κόσμος όμως όχι…

Τώρα αν η παιδεία μας είναι τέτοια που να μην επικροτεί ότι το καλύτερο, δεν το ξέρω, σίγουρα όμως είναι μια άλλη ιστορία…. Κρατάω μόνο τα καλά, γιατί ειλικρινά μόνο καλά υπήρξαν. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι, με μια υπέροχη, αξιόλογη, υπερταλαντούχα, υπερφωνάρα, καπετάνισσα που δεν θα μπορούσα να είχα καλύτερη… Μαντώ σε ευχαριστώ πολύ, και νιώθω μεγάλη τιμή και ευλογία που σε γνώρισα», έγραψε ο Κώστας Φραγκολιάς, ανεβάζοντας και φωτογραφίες τους από τις εμφανίσεις τους στη σκηνή του J2US.

