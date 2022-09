Γκουίνεθ Πάλτροου: Γυμνή και χρυσή γιορτάζει τα 50α γενέθλια της

Η Γκουίνεθ Πάλτροου πόζαρε γυμνή για τον εορτασμό των 50ων γενεθλίων της – δίνοντας μια εντελώς νέα ματιά στο τι σημαίνει να φοράς το κοστούμι γενεθλίων σου.

Η ιδρυτής της εταιρείας ευεξίας Goop, η οποία σήμερα κλείνει τα 50 της χρόνια, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός.

Για τον λόγο αυτό πόζαρε βαμμένη με χρυσό χρώμα αποτίοντας φόρο τιμής στην ταινία του James Bond του 1964 Goldfinger.

https://www.instagram.com/p/CjAp3ihoM9X

Τόσο η Πάλτροου όσο και το lifestyle brand της μοιράστηκαν τις εκπληκτικές εικόνες στο Instagram «προς τιμήν της έναρξης της επόμενης δεκαετίας της ζωής της», αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ.

«Το μόνο που ξέρω είναι ότι με βάφουν χρυσή και ότι πρέπει να είμαι γυμνή», είπε η Πάλτροου για τη σέξι φωτογράφιση γενεθλίων.

Να σημειωθεί ότι τον Οκτώβριο του 2007, υπέγραψε να εμφανιστεί στην τηλεοπτική σειρά Spain... on the road Again του καναλιού PBS με τον σεφ Μάριο Μπαράλι.

Η σειρά αναδείκνυε το φαγητό και την κουλτούρα της Ισπανίας. Τ

ο Σεπτέμβριο του 2008, ξεκίνησε μια εβδομαδιαία ενημερωτική ιστοσελίδα τρόπου ζωής, το Goop, που ενθαρρύνει τους αναγνώστες να «καλλιεργήσουν την εσωτερική τους όψη».

Ο τίτλος της ιστοσελίδας προέρχεται από τα αρχικά του ονόματος και του επωνύμου της. Κάθε εβδομάδα, η ιστοσελίδα επικεντρώνεται σε μία πράξη: Φτιάξε, Πήγαινε, Πάρε, Κάνε, Γίνε και Δες. Την ιστοσελίδα την έχει κοροϊδέψει η ιστοσελίδα E-Online, τα περιοδικά Vanity Fair και Daily Mirror, αλλά και η εφημερίδα The Independent.