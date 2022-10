GNTM 5: Πυρ ομαδόν κατά της Βίκυς Καγιά από πρώην παίκτριες - «Δεν ασχολούμαι με μια μεγάλη γυναίκα»

Tις τελευταίες ημέρες έχει ξεσπάσει ένα κλίμα αρνητικών σχολίων προς την Βίκυ Καγιά με προσωπικές επιθέσεις από πρώην κορίτσια του GNTM.

«Μαζεμένα» φαίνεται ότι τα έχουν στη Βίκυ Καγιά πρώην παίκτριες του GNTM οι οποίες μετά από καιρό αποφάσισαν να «σπάσουν» τη σιωπή τους.

Το πρωί της Τρίτης η πρώην παίκτρια του GNTM, Μαριαγάπη Ξυπολιά, το μοντέλο που γνωρίσαμε σε προηγούμενο κύκλο του ριάλιτι και διατηρεί σχέση με τον Αιμιλιάνο Μάρκου παραχώρησε συνέντευξη στο «Πρωινό μας» και άφησε ένα «καρφί» για τη Βίκυ Καγιά.

«Στο GNTM το έχουν πάει σε ριάλιτι και παίρνουν κόσμο με βάση την ιστορία που έχει να πουλήσει, οι κριτές έχουν χάσει τα πιστεύω τους. Η Βίκυ Καγιά είχε κάνει κάποια πολύ αρνητικά σχόλια για μένα, δεν μίλησα γιατί είναι χαζό να τσακωθώ με μια μεγάλη γυναίκα», εξομολογήθηκε αρχικά η Μαριαγάπη Ξυπολιά.

Στη συνέχεια, η Μαριαγάπη Ξυπολιά ανέφερε: «Μετά το GNTM η ζωή μου πάει πάρα πολύ καλά, έχω ταξιδέψει, έχω χαλαρώσει κι έχω φάει καλά. Τα κιλά μου τώρα είναι φυσιολογικά. Πέρασα μια περίεργη φάση και ο οργανισμός μου κατέρρευσε. Έκανα μια διατροφή δύο μηνών κι έφτασα 47 κιλά από το πουθενά και μετά άρχισα να παίρνω κιλά χωρίς να τρώω. Μου λένε ότι μοιάζω με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, είναι κομπλιμέντο για μένα».

Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Βίκυ Καγιά: Ας τής πει κάποιος να βγάζει αλλού τα κόμπλεξ της

Παράλληλα η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, άλλοτε παίκτρια στο GNTM «κάρφωσε» την Βίκυ Καγιά και την πολυσυζητημένη της επιστροφή στην επιτροπή του GNTM 5 με ένα βίντεο που ανέβασε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Tik Tok.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ανεβάζοντας βίντεο με τη φωνή και τις παρατηρήσεις της Βίκυς Καγιά έγραψε στο Tik Tok: «Ας πει κάποιος στην Καγιά να βγάζει αλλού τα κόμπλεξ της»

Σημειώνεται, πως το GNTM 5 έχει προκαλέσει έντονα σχόλια στα social media, τόσο με τα σχόλια των κριτών, όσο και με την απόφαση της παραγωγής να ενισχύσει το ριάλιτι με προσωπικές ιστορίες αλλά και αποκαλύψεις των γυναικών που συχνά «λυγίζουν» μπροστά στους κριτές.

Άννα Αμανατίδου: «Ζήτησα από την Καγιά να με συμβουλεύσει για ένα πρακτορείο και δεν απάντησε καν»

Τα «καρφιά» για την κριτή του GNTM 5, δεν σταματούν εδώ αφού ακόμα μια πρώην παίκτρια του ριάλιτι, η Άννα Αμανατίδου, αναφέρθηκε στις απαντήσεις που έδωσε δημόσια η Βίκυ Καγιά και είπε πως η ίδια δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί της.

Το νεαρό μοντέλο μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» και εξήγησε πως και μίλησε με τη Βίκυ Καγιά και εκείνη δεν ήταν πρόθυμη να τη βοηθήσει.

«Υπήρχε επικοινωνία με την κυρία Καγιά, γιατί ήθελα παραπάνω καθοδήγηση σχετικά με το ποιο πρακτορείο που ήταν προτιμότερο να πάω, για να με συμβουλέψει. Μου απάντησε σε αυτό το μήνυμα, αλλά δεν μου απάντησε περεταίρω. Δεν με βοήθησε στην πράξη. Δεν με στενοχωρεί κάτι, ούτε θέλω να δημιουργήσω κάποια κόντρα με την κυρία Καγιά. Ίσα ίσα είμαι πολύ ευγνώμων για την πορεία του παιχνιδιού και την αναγνωρισιμότητα που κέρδισα», είπε.

Όπως ανέφερε αργότερα, δεν υπονοεί ότι η Βίκυ Καγιά είναι σνομπ και για τον λόγο αυτό δεν της απάντησε, καθώς σκέφτεται πως μπορεί να είχε κάποια δουλειά. Ωστόσο, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ήταν εκείνη που τη βοήθησε μελλοντικά.

«Δεν θέλω να υπονοήσω ότι είναι σνομπ, απλά δεν μου απάντησε στο μήνυμα, γιατί μπορεί να είχε κάποια δουλειά ή γιατί είναι η Βίκυ Καγιά. Μην το ξεχνάμε αυτό. Της έστειλα στο instagram, μπορεί να μπει να το δει γιατί μου απάντησε στο αρχικό μήνυμα, αλλά δεν επικοινωνήσαμε περαιτέρω. Μου είπε ότι θα μου δώσει ένα τηλέφωνο και δεν μου το έδωσε ποτέ. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ήταν to the point. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να συγκρίνω τους κριτές, γιατί και οι δυο μας ανέδειξαν και μας στήριξαν μέσα στο παιχνίδι. Απλώς η Ηλιάνα ήταν to the point γιατί μου απάντησε, με στήριξε, με καθοδήγησε», δήλωσε.

